«السياحة والمصايف» في الإسكندرية: استقرار حالة الأمواج بالشواطئ

«مازال الجو.. جو صيف».. هكذا عبرت مديرية السياحة والمصايف بالإسكندرية اليوم عن حالة الطقس حيث بلغت درجة الحرارة 30 درجة مئوية، معلنةً استقرار حالة البحر والأمواج بالإضافة إلى أن شواطئ الإسكندرية مازالت تستقبل المصطافين.

حالة البحر والأمواج بالإسكندرية في استقرار

وبحسب بيان مديرية السياحة والمصايف أن البحر والأمواج في حالة استقرار تام بالشواطئ، حيث إنه جرى رفع الرايات الخضراء بها مع وجود أمواج خفيفة إلى متوسطة في شواطئ القطاع الغربي وتم رفع الرايات الصفراء.

توفير المديرية لخاصية الـ«qr code» لمعرفة أسعار الشواطئ وعناوينها

نبهت المديرية إلى ضرورة الالتزام بتعليمات عمال الأبراج والمنقذين مع أخذ الحيطة والحذر وعدم التوغل في مياه البحر والحرص على التواجد بالمناطق الآمنة للسباحة وكذلك الانتباه للأطفال، واستمرار غلق شاطئ النخيل بقرار من النيابة العامة حرصا على سلامة المواطنين كما وفرت مديرية السياحة بالإسكندرية خدمة معرفة أسعار الشواطئ وعناوينها من خلال استخدام خاصية الـ «Qr code» بطريقتها المعلنة على الصفحة الرسمية للمديرية.