حالة الطقس اليوم.. أجواء حارة على جميع أنحاء الجمهورية

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانًا تفصيليًا بشأن درجات الحرارة وحالة الطقس، اليوم الأحد، إذ يسود البلاد طقسًا حارًا رطبًا على السواحل الشمالية الغربية ومحافظات الوجه البحري، وصولًا إلى القاهرة الكبرى ومحافظات شمال الصعيد.

طقس شديد الحرارة على جنوب الصعيد

وذكرت الأرصاد الجوية، فى بيان صادر عنها، قبل قليل، أنّ محافظات جنوب الصعيد وجنوب سيناء، تشهدان طقسًا شديد الحرارة على مدار اليوم، إذ تصل درجة الحرارة إلى 41 درجة مئوية، لافتة إلى أنّ درجة الحرارة المتوقعة، اليوم، على محافظة القاهرة الكبرى 34 درجة مئوية، والسواحل الشمالية31 درجة مئوية، وشمال الصعيد 36 درجة مئوية، وجنوب الصعيد41 درجة مئوية.

أما بالنسبة للظواهر الجوية فى حالة الطقس اليوم، أوضحت الأرصاد الجوية، أنّ يسود القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري جو غائم نسبيًا، مع وجود نشاط للرياح الشمالية الغربية على محافظتي شمال الصعيد وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 34 24

- العاصمة الإدارية 34 24

- 6 أكتوبر 34 25

- بنها 34 24

- دمنهور 33 24

- كفر الشيخ 33 25

- المنصورة 34 24

- دمياط 31 25

- بورسعيد 32 25

- الإسماعيلية 35 24

- السويس 34 23

- الزقازيق 34 24

- شبين الكوم 34 25

- طنطا 34 24

- شلاتين 38 28

- الإسكندرية 31 24

- العلمين الجديدة 30 24

- وادي النطرون 33 24

- مطروح 30 24

- السلوم 31 24

- سيوة 34 22

- العريش 32 24

- رفح 32 23

- الطور 34 27

- كاترين 33 20

- رأس سدر 36 25

- نخل 33 20

- طابا 33 25

- نويبع 37 26

- حلايب 35 26

- شرم الشيخ 38 28

- الغردقة 37 27

- مرسى علم 37 27

- الفيوم 36 23

- بني سويف 36 23

- المنيا 36 24

- أسيوط 36 23

- سوهاج 37 24

- قنا 41 27

- الأقصر 41 26

- أسوان 41 28

- الوادي الجديد 39 25

- أبو سمبل 40 27

- أبو رماد 38 28

- رأس حدربة 36 26.