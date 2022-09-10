حالة الطقس غدا الأحد 11-9-2022.. ارتفاع طفيف في درجات الحرارة

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن درجات الحرارة وحالة الطقس غدا ستشهد استقرار ملحوظا على كل مناطق الجمهورية، وأن نسب الارتفاع ستتراوح بين درجة ودرجتين فقط، لذا ستكون الأجواء ما بين حارة ومعتدلة، إذ يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية.

وذكرت الهيئة، أن حالة الطقس غدا ستكون شديدة الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، معتدلة الحرارة رطب ليلاً على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدلة الحرارة رطب على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس غدا

وأكدت هيئة الأرصاد، في بيان صادر عنها مساء اليوم، أن بعض المناطق ستشهد تكّون شبورة مائية خفيفة في الصباح الباكر حتى الساعة السادسة صباحًا تقريبًا على الطرق الزراعية والسريعة، وكذلك القريبة من المسطحات المائية، والمؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة.

وأشارت الهيئة إلى أنه من المتوقع أن تشهد بعض المناطق نشاطًا للرياح ليلًا على بعض المناطق، ما يقلل الإحساس بارتفاع نسبة الرطوبة على بعض المناطق من السواحل الغربية وجنوب سيناء وشمال الصعيد.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا 11 سبتمبر على مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

القاهرة 34 24

العاصمة الإدارية 34 24

6 أكتوبر 34 25

بنها 34 24

دمنهور 33 24

كفر الشيخ 33 25

المنصورة 34 24

دمياط 31 25

بورسعيد 32 25

الإسماعيلية 35 24

السويس 34 23

الزقازيق 34 24

شبين الكوم 34 25

طنطا 34 24

شلاتين 38 28

الإسكندرية 31 24

العلمين الجديدة 30 24

وادي النطرون 33 24

مطروح 30 24

السلوم 31 24

سيوة 34 22

العريش 32 24

رفح 32 23

الطور 34 27

كاترين 33 20

رأس سدر 36 25

نخل 33 20

طابا 33 25

نويبع 37 26

حلايب 35 26

شرم الشيخ 38 28

الغردقة 37 27

مرسى علم 37 27

الفيوم 36 23

بني سويف 36 23

المنيا 36 24

أسيوط 36 23

سوهاج 37 24

قنا 41 27

الأقصر 41 26

أسوان 41 28

الوادي الجديد 39 25

أبو سمبل 40 27

أبو رماد 38 28

رأس حدربة 36 26.