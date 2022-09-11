من تأسيس جبهة استقلال الأزهر لعضوية «الحوار الوطني».. من هو عبدالغني هندي؟

«كل جهد مخلص في الدولة المصرية محل نظر، وهذا يطمئن الأجيال القادمة أنَّ مصر تقدر أبنائها المخلصين»، هكذا عبّر عبدالغني هندي، عضو مجلس الأعلى للشؤون الإسلامية عن شكره وتقديره لكل من طرح اسمه قبل اختياره مقررًا مساعدا للجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني.

المقرر المساعد للجنة الزراعة والأمن الغذائي، خريج لغات وترجمة جامعة الأزهر، وعمل مدرسًا بأحد المعاهد الأزهرية، كما حصل على ليسانس من كلية الحقوق جامعة عين شمس عام 2004 وحصل على ماجستير في الحضارة الإسلامية بكلية الآثار بجامعة القاهرة، وفق ما ذكره «هندي» لـ«الوطن».

تأثر «هندي» في حياته بالدكتور أحمد عمر هاشم، وفي الحضارة الإسلامية تأثر بالدكتور محمد حمزة الحداد، كما أنَّه عضو المجلس الأعلى للثقافة في لجنة الحوار ومكافحة الإرهاب.

الجبهة الوطنية لاستقلال الأزهر

وقبل 2011 عمل مستشارًا للجنة الشئون الدينية والأوقاف في مجلس الشعب، كما أسس الجبهة الوطنية لاستقلال الأزهر، ونشأ عنها مشروع 50 شابًا أزهريًا، بعيدًا عن الإخوان والسلفيين، كما أنشأ مبادرات في الأزهر والكنيسة، ويعد من أبرز الرموز التي خاضت معارك عديدة ضد جماعة الإخوان الإرهابية.

مشروع «قادة المستقبل»

كان «هندي» مقررًا لمشروع «قادة المستقبل» بتكليف من المستشار عدلي منصور وتحت إشراف الكاتبة سكينة فؤاد، وبعد عام 2014 طلب منه الدكتور كمال الجنزوري، استراتيجية لتجديد المؤسسة الدينية، وتقدم بها للقيادة السياسية حينها، إذ تبنى المشروع الرقمي للمؤسسات الدينية وتبنى الآراء الوسطية المعتدلة.

جدير بالذكر أنَّ عبدالغني هندي كان يقدم برنامج «المجددون» عبر قناة «صدى البلد» في شهر رمضان.