جامعة الأزهر تعلن شروط اختبار القدرات لكلية التمريض.. والاثنين آخر موعد

أعلنت كلية التمريض للبنات بجامعة الأزهر عن آخر موعد لاختبار القدرات للطلاب المستجدين بالكلية، وذلك لسرعة توجه طالبات الثانوية الأزهرية إلى مركز الاختبارات الإلكترونية الرئيسي بالجامعة بجوار كلية الإعلام بمدنية نصر.

وأوضحت الكلية أن الاثنين المقبل 12 من سبتمبر هو آخر موعد لحضور اختبارات القدرات المقررة بكلية التمريض للبنات جامعة الأزهر بالقاهرة، وذلك للتواجد في الساعة الثامنة صباحا مع عدم الدخول بالهاتف المحمول، بالإضافة إلى عدم تواجد أولياء الأمور بمكان الاختبار.

الأوراق المطلوبة لاختبار القدرات

- صورة بطاقة الرقم القومي، ومرفق بها رقم الهاتف والواتس اب.

- إيصال فوري، بتسديد رسوم التقدم لاختبار القدرات.

- طلب الالتحاق

- صورة شهادة الثانوية ورقم الجلوس

اختبارات القدرات لكليات جامعة الأزهر

ووضعت جامعة الأزهر قائمة للكليات التي تشترط إجراء اختبار القدرات قبل بدأ العام الدراسي الجديد 2023، والتي يصل عددها إلى 35 كلية ومعهد واحد، وإذا تخلف الطالب عن أداء هذه الاختبار، يحرم نفسه من فرصة الالتحاق بهذه الكليات وأقسامها، لذا فالحرص على القدرات خطوة أساسية للتمكن من الالتحاق بها.

وقبل تحديد مواعيد اختبارات القدرات يجب على الطالب الانتهاء من ملء استمارة بالبيانات المطلوبة من هنا، حيث يجب أن يتأكد الطالب من أنه سدد رسوم التقدم لاختبار القدرات.

وفي حالة أن الطالب لم يسدد الرسوم بعد، ففي هذه الحالة عليه التوجه لأقرب ماكينة فوري، ويبدأ في تسديد الرسوم، حتى يتمكن من التسجيل في الاختبارات، فدفع الرسوم يعد من الشروط الأساسية للتسجيل.