حزب العدل يشيد بنتائج اجتماع مجلس أمناء الحوار الوطني: مبشرة وإيجابية

ثمن حزب العدل، ما انتهى له الاجتماع السادس لمجلس أمناء الحوار الوطني، وما توافق عليه أعضاء المجلس من تشكيل مقرري لجان ومحاور الحوار الوطني.

حزب العدل: تمثيل متنوع في الحوار الوطني

وقال الحزب في بيان له: «إذ نشيد بالتمثيل المتنوع لمقرري المحاور واللجان الفرعية، بما يعبر عن كافة مكونات الطيف السياسي وأطراف الحوار الوطني؛ فإننا نتمنى لجميع مقرري الحوار الوطني والقائمين عليه التوفيق والنجاح في مهمتهم الوطنية، من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال الفترة شديدة الأهمية من عمر الوطن».

استكمال الحوار الوطني

وقال عبد المنعم إمام، عضو مجلس النواب، رئيس حزب العدل، إن اختيارات الحوار الوطني مبشرة وإيجابية، مؤكدا ضرورة استكمال جلسات الحوار الوطني ومشاركة كافة القوى السياسية والوطنية في رسم مستقبل البلاد وتقديم مقترحات وتوصيات تصل الى مخرجات حقيقية على ارض الواقع.