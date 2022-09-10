بدء اختبارات القدرات في كلية اللغات والترجمة بجامعة الأزهر 13 سبتمبر

أعلن الدكتور محمد غازي، عميد كلية اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة، أنه تقرر إجراء اختبار القدرات التحريرية للطلاب المتقدمين للالتحاق بكليات اللغات والترجمة جامعة الأزهر بالقاهرة بمختلف الأقسام بداية من الثلاثاء المقبل.

اختبار القدرات بكلية اللغات والترجمة

وأوضحت الجامعة، أن يوم الثلاثاء المقبل، الموافق 13 سبتمبر الجاري، بداية اختبارات القدرات لشعب الترجمة الفورية، واللغة الإنجليزية وآدابها، وشعبة الدراسات الإسلامية باللغة الإنجليزية.

وأضافت الجامعة، أن يوم الأربعاء، 14 سبتمبر، ستُعقد اختبارات القدرات لكليات الدراسات الإسلامية باللغة الألمانية، والدراسات الإسلامية باللغة الفرنسية، والدراسات الإسلامية باللغة الأردية، والدراسات الإسلامية باللغات الإفريقية، فيما حُدد يوم الخميس، 15 سبتمبر، لعقد اختبار لشعبة التخصص العام.

موعد امتحان القدرات

وأشارت جامعة الأزهر إلى أن الامتحان سيكون إلكترونيا، حيث يبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وعلى الطلاب الحضور إلى مقر الامتحانات بجامعة الأزهر بالقاهرة الساعة العاشرة صباحًا.

وأكدت الجامعة أنه لن يسمح لأي طالب بدخول الامتحان إلا ببطاقة الرقم القومي، وصورة إيصال التسجيل لدخول الامتحان.