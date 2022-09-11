«تضامن الغربية»: إجراء 22 عملية جراحية لغير القادرين بالمجان

قامت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية، بقيادة شيخ العرب عبدالله بإجراء 22 عملية جراحية، من بينها عمليات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية والقسطرة الاستكشافية وغيرها من العمليات الجراحية بالقلب، ضمن قوائم انتظار العمليات الجراحية وفي إطار جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي.

القضاء على قوائم الانتظار

وأكد شيخ العرب عبدالله، وكيل مدير التضامن الاجتماعي بالغربية، في بيان، أن العمليات تمت ضمن المبادرة الرئاسية للقضاء على قوائم الانتظار، وفي إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجا وتوفير الدعم اللازم لهم من خلال مشاركات منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية، وتقديم كافة أوجه الدعم للأسر الأولى بالرعاية.

ومن جانبه، أفاد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، في بيان، أن المرضى غير القادرين من مختلف مراكز وقرى ونجوع الغربية بعد إجراء أبحاث ميدانية عليهم للتأكد من أحقيتهم وبما يتفق مع شروط الجمعية على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودي الدخل وذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظات المختلفة بهدف رفع المعاناة عنهم والتخفيف عن كاهلهم.

دعم الخدمات الطبية

وأوضح أن دعم مرضى القلب يأتي استكمالاً لما تقوم به الأورمان منذ سنوات في دعم الخدمات الطبية وخاصة علاج مرضى القلب غير القادرين، وذلك من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة وبالمجان تمامًا نظرًا لزيادة معدلات الإصابة بأمراض القلب وزيادة تكلفة العلاج والتكلفة العالية لجراحات القلب والقسطرة العلاجية أما يضاعف معاناة مرضي القلب غير القادرين من أهالي المحافظة.

وأضاف أن الجمعية تقوم بإجراء عمليات جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالتعاون مع أفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب لكل الأعمار مجانا.