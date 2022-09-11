منسق مبادرة مهندسون من أجل مصر: برنامج تدريبي للشباب بنقابة الإسكندرية

قالت المهندسة إيمان علام، منسق مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة بمحافظة الإسكندرية، إنَّ هناك برنامج لتدريب الشباب بمقر نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، موضحة أنَّ نقابة المهندسين بالإسكندرية برئاسة الدكتور هشام سعودي نظمت بالتنسيق مع لجنة العلوم الهندسية والتدريب برئاسة الدكتور مصطفى الحضري، برنامج تدريبي بعنوان «مهندس ممارس للتنمية المستدامة» بالتعاون مع المبادرة.

نقابة المهندسين

وأشارت المهندسة إيمان علام، التي تشارك أيضا في عضوية لجنة الشباب ولجنة الرعاية الصحية بـ النقابة العامة للمهندسين، في تصريح خاص لـ«الوطن» إلى أنَّ مبادرة «مهندسون من أجل مصر المستدامة» هي إحدى مخرجات برنامج «كن سفيرا» التابع لوزارة التخطيط والتنمية الصناعية التي تستمر لمدة 5 أيام متتالية.

وأشارت منسق مبادرة مهندسون من أجل مصر المستدامة، خلال الكلمة الافتتاحية إلى أهمية دور الشباب في النهوض بالمجتمع كونهم الجسر الذي يربط كافة طوائف المجتمع ببعضه وحثهم علي ضرورة مشاركتهم الفعالة في نقل الخبرات والخروج بالأفكار المبتكرة للتطبيق علي ارض الواقع مؤكّدة أنَّ التغيير لابد أن يبدأ من الفرد.

برنامج تدريبي

وأوضحت أنَّ الفعالية حضرها الدكتور هشام سعودي رئيس نقابة المهندسين بالإسكندرية والمهندس صلاح حامد أمين نقابة المهندسين بالإسكندرية، والدكتور مصطفى الحضري، رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب بنقابة المهندسين بالإسكندرية، والمهندس محمد البنا، المدير التنفيذي للمبادرة، نيابة عن المهندس محمد كامل مؤسس المبادرة.

ورحب الدكتور مصطفى الحضري رئيس لجنة العلوم الهندسية والتدريب في نقابة المهندسين بالإسكندرية، بالمهندسين المشاركين في الدورة التدريبية والتعاون المشترك مع المبادرة لتوعية المهندسين بالتنمية المستدامة وأهميتها خلال الفترة القادمة لمواكبة التطورات العالمية.

كما حاضر المهندس محمد عبدالمجيد، وكيل شعبة الهندسة الميكانيكية في النقابة العامة، عن أهداف التنمية المستدامة التي تتضمن 17 هدفًا مختلفًا وسلط الضوء على النقل ونقاط أخرى لابد أن يعلمها المهندسين للتطوير من أدائهم ومواكبة خطة الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.