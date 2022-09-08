نقيب المهندسين: نسعى لتخفيض رسوم مشروع الرعاية الصحية عبر تطبيق «نقابتي»

قال المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، إنه سيناقش مع الدكتور حسام الدين رزق، وكيل النقابة، المشرف على مشروع العلاج، تخفيض رسوم الاشترك في مشروع الرعاية الصحية عبر تطبيق «نقابتي»، من أجل التخفيف عن الأعضاء.

مشروع علاج المهندسين

وأوضح نقيب المهندسين في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن إدارة الحاسب الآلي في النقابة نجحت في تطوير أداء مشروع العلاج، خاصة عبر تطبيق «نقابتي»، مشيرا إلى أن بعض المشكلات التي تتعلق بإيصال كارنيهات العلاج جرى حلها بدرجة كبيرة.

وتابع «النبراوي»: «لكن اعتراضي على تطبيق (نقابتي) أنه يتحصل على رسوم زيادة من المشتركين، وسأتناقش مع وكيل النقابة، المشرف على المشروع، لتخفيف الأعباء».

معاشات المهندسين

وتطرق نقيب المهندسين إلى موضوع معاشات الأعضاء التي وصلت في آخر قرار للجمعية العمومية الأخيرة إلى 1200 جنيها، نافيا أن يكون هناك زيادة جديدة مرتقبة.

وأكد المهندس طارق النبراوي: «الفترة الحالية مستحيل يكون فيه زيادة، نحن وصلنا لأكبر معاش يمكن تحقيقه من خلال الموارد الحالية، ونسعى جاهدين أن نحافظ عليه، والمهندسون كافة يعلمون أن الزيادة الأخيرة طيبة جدا، ودورنا كنقابة أن نحافظ على أداؤنا مع تعديل القانون».