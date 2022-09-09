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«المهندسين»: تشكيل لجنة لمتابعة التسليم النهائي لمصيف مطروح (صور)

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أحمد البهنساوى
06:08 م | الجمعة 09 سبتمبر 2022
مصيف نقابة المهندسين بمطروح

مصيف نقابة المهندسين بمطروح

تابعت لجنة الإسكان بالنقابة العامة للمهندسين برئاسة دكتور مهندس حسام الدين رزق وكيل أول النقابة، أعمال تسليم مصيف مطروح، حيث زارت المصيف وتابعت الأعمال هناك.

جاء ذلك فور تشكيل اللجنة بقرار من المهندس الاستشاري يسري الديب الأمين العام للنقابة.

56 وحدة مصيفية

وانتقلت اللجنة إلى موقع المشروع وتفقدت الوحدات المصيفية وعددها (56) وحدة مصيفية، وبناء عليه رصدت اللجنة جميع الملاحظات وأعطت مهلة لمقاول تنفيذ الأعمال لتلاشي هذه الملاحظات واستكمال إجراءات التسليم النهائي.

تم تشكيل اللجنة برئاسة المهندس أحمد حشيش عضو الشعبة المدنية وعضو المجلس الأعلى السابق، وعضوية كل من مهندس مايكل البدراوي عضو اللجنة وأمين مساعد شعبة مدني، والمهندس السيد حسن عضو اللجنة، والمهندس سعد محمد سعد مدير عام الإسكان والمشروعات بالنقابة.

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بقلم أحمد البهنساوى

حاصل على بكالوريوس إعلام القاهرة - عضو نقابة الصحفيين منذ 2008 - محرر سابق في تغطية رئاسة الجمهورية والقوات المسلحة - مسئول عن ملفات إعلامية كالأعلى للإعلام.