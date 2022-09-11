«المهندسين» تنظم ورشة عمل عن تكنولوجيا الفضاء اليوم.. رابط التسجيل

أعلنت النقابة العامة للمهندسين، عن تنظيم لجنة الفضاء، ورشة عمل توعوية بعنوان «علوم وتكنولوجيا الفضاء» بحضور عدد من الجهات المتخصصة، وذلك في الرابعة مساء اليوم الأحد 11 سبتمبر 2022 الجاري.

علوم وتكنولوجيا الفضاء

وأوضحت نقابة المهندسين في إعلانها عن الورشة، أنه من المقرر أن يحاضر فيها عددًا من الخبراء المتخصصين، كما ستقام الورشة في قاعة عثمان بالدور الأول في مقر النقابة العامة للمهندسين.

وأشارت نقابة المهندسين، إلى أنه تتوفر شهادات حضور للمشاركين في ورشة عمل «علوم وتكنولوجيا الفضاء»، ويمكن تسجيل الحضور من خلال الرابط التالي من هنـــا.

وكانت نقابة المهندسين قد أعلنت تشكيل اللجان الفرعية الخاصة بها، كما تم تدشين عددًا من اللجان المستحدثة ومنها لجنة «تكنولوجيا وعلوم الفضاء»، وقد عقدت اللجنة أول اجتماع لها شهر أغسطس الماضي بحضور المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين، الذي أكد في كلمته أن الفضاء هو أحد أكبر المجالات الواعدة والمهمة في الحاضر والمستقبل، موضحًا أن تكنولوجيا وعلوم الفضاء من المجالات التي تتلامس مع مجالات هندسية كبيرة.

نقابة المهندسين

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة المهندسين، استمرار تسليم دفاتر الدعوات المجانية الخاصة بنوادي نقابة المهندسين على مستوى الجمهورية للأعضاء فوق الستين ولأرامل المهندسين بعد تقديم ما يفيد الاستلام والاستفسار من مقرات النقابات الفرعية.