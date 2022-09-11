يو إس إيه توداي: «11 سبتمبر» مهدت الطريق لحرب عالمية مكلفة على الإرهاب

رصدت شبكة «يو إس إيه توداي» الأمريكية، بعض تفاصيل ما جرى يوم 11 ستبمبر عام 2001، العام الذي قام فيه إرهابيون يتبعون تنظيم القاعدة باختطاف طائرات ركاب وتحطيم مبانٍ بها خصوصا مبنى برجي التجارة العالمي في نيويورك.

لكن هجمات 11 سبتمبر تأتي هذا العام عقب مقتل أيمن الظواهري زعيم تنظيم القاعدة مؤخرا، ما شكَّل ضربة قوية للتنظيم الإرهابي المترهل على مدار السنوات الماضية، كما أنه يأتي في وقت أيضا ضعف فيه تنظيم داعش الإرهابي الذي كان خرج من رحم «القاعدة» عامي 2013 و2014.

حتى المشاركون في إسعاف الضحايا لم يسلموا: 400 فقدوا حياتهم

ولفت التقرير، الصادر اليوم، إلى أن هجمات 11 سبتمبر التي شنتها جماعة القاعدة أودت بحياة ما يقرب من 3000 ضحية، وقد فقدت مدينة نيويورك أكثر من 400 من أوائل المستجيبين الذين سارعوا للمساعدة في التعامل مع الهجوم الذي استهدف مركز التجارة العالمي.

ولفتت أن الـ 400 هم من بين 83000 من أوائل المستجيبين ببرنامج مراكز السيطرة على الأمراض الذي يوفر الدعم لعدد من الحالات الطبية، مثل السرطان واضطراب ما بعد الصدمة، التي نشأت من التواجد في موقع الهجمات.

حرب عالمية مكلفة على الإرهاب

وتقول «يو إس إيه توداي» إن أحداث الحادي عشر من سبتمبر مهدت الطريق عام 2001 أمام حرب عالمية جديدة على الإرهاب شنها الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش.

وأضافت: «شرع الجيش الأمريكي وحلفاؤه في القضاء على شبكة القاعدة الإرهابية التي تؤويها حركة طالبان في أفغانستان في حرب مكلفة انتهت العام الماضي بسحب الولايات المتحدة قواتها وسيطرة طالبان على هذا البلد».

وتابعت: «لقد قضت عمليات مكافحة الإرهاب الأمريكية على العقول التي تقف وراء هجمات الحادي عشر من سبتمبر، وقتلت عملية خاصة في 2011 أسامة بن لادن زعيم القاعدة، وقتلت ضربة صاروخية في يوليو أيمن الظواهري، الذي اعتبرته الولايات المتحدة شريكًا في التخطيط لهجمات 11 سبتمبر».