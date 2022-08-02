بايدن يوجه رسالة لأسر ضحايا 11 سبتمبر: حققت لكم العدالة

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن أنه في سبتمبر من العام الماضي زار نيويورك والنصب التذكاري لبرج التجارة العالمي، مضيفًا «حينما وقفت هناك واطلعت على أسماء الضحايا كان ذلك تذكار قوي لذلك الوعد الذي قطعته بأننا لن ننسى أولئك الذين قتلوا، وليس هناك أي شيء قد ينسينا ما حدث في 11 سبتمبر»، مشددًا على أنه يخلد ذكرى كل الذين قضوا.

ووجه «بايدن» في المؤتمر الصحفي الذي يعقد الآن، رسالة لأسر ضحايا 11 سبتمبر، «أقول لأقارب وأسر وعوائل وأخوة وأخوات وأزواج قتلى 11 سبتمبر أمل أن تكون هذه العملية قد حققت العدالة لكم أكثر».

وتابع: «اليوم وكل يوم سنظل مكافحين للإرهاب وأنا سعيد أن الاستخبارات الأمريكية ووكالات محاربة الإرهاب نجحت في هذه العملية، ولن نكل ولن نمل من أجل جعل شعبنا آمن، ومن أجل حماية الحريات، بفضل التصميم والمهارات العالية نجحت هذه العملية وهذا يجعلنا كلنا آمنين».