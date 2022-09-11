بروتوكول تعاون بين «التعليم» و«العربية للعلوم والتكنولوجيا» لتأهيل الطلاب

شهد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، لتأهيل الطلاب والخريجين المتميزين والقوى البشرية العاملة في القطاع الحكومي وأعضاء هيئة التعليم بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة.

ووقع البروتوكول الدكتور محمد مجاهد نائب الوزير للتعليم الفني، والدكتور إسماعيل عبد الغفار رئيس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري، بحضور الدكتور أحمد ضاهر نائب الوزير للتطوير التكنولوجي وعدد من قيادات الوزارة والأكاديمية.

توفير كوادر بشرية متميزة في مجال التكنولوجيا

وأكد حجازي، على اهتمام القيادة السياسية باكتشاف ورعاية الموهوبين في جميع المواد الدراسية والأنشطة المدرسية وصقل مهاراتهم في جميع التخصصات، وتقديم كافة أوجه الدعم والرعاية لهم.

وأوضح، أن هذا البروتوكول يأتي في إطار حرص الوزارة على التعاون المشترك في مجال الأنشطة العلمية والتوعية الثقافية بكافة المجالات، وبسط جسور التعاون مع شتى مؤسسات المجتمع من خلال استراتيجية متطورة تتمتع بالمرونة اللازمة؛ لتحقيق الأهداف المرجوة، وتوفير كوادر بشرية متميزة في مجال التكنولوجيا الحديثة وخاصة تكنولوجيا الطاقات بمختلف أنواعها.

تنمية قدرات الدارسين

وأوضح الدكتور إسماعيل عبد الغفار، أن الدور المجتمعي للأكاديمية يهتم بتنمية قدرات الدارسين بما يواكب متطلبات المستقبل وتحدياته وتعزيز التطور واستخدام أحدث الوسائل التكنولوجية، مشيرًا إلى أن الأكاديمية قدمت عددًا من المنح لطلاب مدارس النيل هذا العام، فضلاً عن رعاية الموهوبين في مدارس المتفوقين STEM.