وزير التعليم يتفقد اختبارات وظيفة معلم مساعد لرياض أطفال بالتنظيم والإدارة

استقبل الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتفقدا أعمال امتحانات المتقدمين لشغل وظيفة معلم رياض أطفال، وذلك بمركز تقييم القدرات والمسابقات التابع للجهاز.

وزير التعليم يشيد بمنظومة عمل المركز المميكنة

وأشاد وزير التربية والتعليم، بمنظومة عمل المركز المميكنة والتي تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين، ووصفها بالمتميزة التي توفر اختبارات علمية تم تصميمها وفق أحدث الطرق العلمية في التقييم، معربًا عن فخره بامتلاك الحكومة منظومة تقييم إلكترونية مميكنة توفر ضمان حقيقي لتطبيق معايير الشفافية والنزاهة والعدالة، وتمنح الفرصة للأكفأ والأجدر لشغل الوظيفة العامة، وذلك إلى جانب توفير الوقت والجهد حيث يستوعب المركز تقييم أكثر من 500 متقدم في الجلسة الواحدة.

تقييم المتقدمين للحصول على وظائف حكومية

ومن جانبه، رحب الدكتور صالح الشيخ بزيارة وزير التربية والتعليم للمركز، وأثنى على التعاون المثمر والبناء الذي يخدم المنظومة التعليمية، مؤكدًا أن الجهاز يرحب بتقديم كافة خدماته لوحدات الجهاز الإداري للدولة، وخاصًة فيما يتعلق بتقييم المتقدمين للحصول على وظائف حكومية، حيث أن كفاءة الداخلين الجدد للجهاز الإداري، تضمن جودة الخدمات المقدمة منهم للمواطنين، وهو ما ينعكس بدوره على تحسين الخدمات العامة ونيل رضا المواطن وهو الهدف الأسمى للحكومات.