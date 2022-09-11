«التعليم» تحدد قيمة رسوم التقدم لامتحانات الإعدادية والثانوية 2023

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رسوم التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية والثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023، والذي من المقرر أن يبدأ يوم 1 أكتوبر المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية للدراسة والمعتمدة من الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني.

رسوم التقدم للامتحانات للعام الدراسي 2022/2023

وذكرت وزارة التربية والتعليم، في قرارها 141، أنّ كل من يتقدم للامتحانات العامة في مدارس التعليم الأساسي، أو مدارس التعليم الثانوي العام، أو المدارس الثانوية الفنية «نظام السنوات الثلاثة» أو «نظام الخمس سنوات»، والدراسات التكميلية يسدد رسوما للتقدم للامتحانات، وهي كالتالي:-

- شهادة إتمام الدراسة في مرحلة التعليم الأساسي

يُسدد رسم امتحانات إضافي 10 جنيهات، و148 جنيهًا مقابل خامات ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.

رسوم امتحانات الثانوية العامة 2023

- شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة

يُسدد رسم امتحانات إضافي 10 جنيهات، عند التقدم للمرة الأولى أو المرة الثانية و210 جنيهات للمرة الثالثة أو الرابعة، و200 جنيه مقابل خاماتٍ ومستلزمات امتحانات لكل مرة من مرات التقدم.

- دبلوم المدارس الثانوية الفنية «3 سنوات» و«5 سنوات»

يُسدد رسم امتحانات إضافي 15 جنيهًا عن كل مرة من المرات الثلاث الأولى إضافة إلى 193 جنيهًا لمستلزماتٍ وخامات امتحانات، و60 جنيهًا عند التقدم للمرة الرابعة إضافة 248 جنيهًا، مقابل مستلزماتٍ وخاماتٍ، و15 جنيهًا تُورد لحساب المدرسة و20 جنيهًا تُورد لحساب المديرية كاحتياطٍ للخامات، وإصلاح العِدد والأدوات الصغيرة.

- دبلوم الدراسات التكميلية

يُسدد 15 جنيهًا رسم امتحانات ورسم إضافي، و193 جنيهًا مقابل خاماتٍ ومستلزمات امتحانات، وعن كل مرة 193 جنيهًا، و15 جنيهًا تُورّد لحساب المدرسة.