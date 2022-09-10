«التعليم» تنظم ورشة عمل في بورسعيد للتعريف بأنشطة توكاتسو اليابانية

عقدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ورشة عمل للتعريف بأنشطة توكاتسو اليابانية، وتطبيقها في مدارس التعليم العام الحكومية، تحت رعاية الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وذلك بمدينة بورسعيد، بالتعاون مع كلية الطفولة المبكرة بجامعة الإسكندرية، وبحضور مديري المديريات التعليمية ومديري التعليم الابتدائي بمحافظات مصر.

أنشطة توكاتسو

يأتي ذلك في إطار خطة الوزارة لتدريب القيادات التربوية والمعلمين على الباقة الأساسية من أنشطة توكاتسو، التي تهدف إلى بناء الإنسان المصري، وتستهدف 30 ألف معلم وموجه وقيادات تعليمية، واستمرارًا لخطة التدريب علي أنشطة التوكاتسو المدرجة في نظام التعليم الجديد 2.0.

تأثير أنشطة توكاتسو على الأطفال والمعلمين

وألقى البروفيسور هيروشي سوجيتا، محاضرة تعريفية عن أنشطة التوكاتسو وتأثيرها علي الأطفال والمعلمين والمجتمع المحيط ومفهوم التوكاتسو، مع عرض فيلم تسجيلي بيّن أثر توكاتسو في تكوين الشخصية السوية المبدعة، ومحاضرة للدكتورة عزيزة خليفة مدير عام تنمية مادة العلوم وكبير فريق البحث والتطوير لأنشطة توكاتسو عن أنشطة توكاتسو في المدارس الحكومية.

جاء ذلك بحضور نيفين حمودة مستشار الوزير للعلاقات الاستراتيجية والمشرف على المدارس المصرية اليابانية، وهالة عبدالسلام خفاجي رئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي، والدكتورة هدي بشير عميد كلية الطفولة المبكرة جامعة الإسكندرية، ولفيف من الخبراء اليابانين من وكالة الجايكا اليابانية وأعضاء وحدة المدارس المصرية اليابانية والإدارة المركزية لرياض الأطفال والتعليم الأساسي.