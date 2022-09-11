مصر تستضيف دورة «المدربين العسكريين» للقوة الأفريقية الجاهزة

استضافت مصر دورة تدريب المدربين العسكريين «Training of Trainers» للقوة الأفريقية الجاهزة لتدريب كوادر مدربين من ممثلي الأقاليم الأفريقية الخمسة لتولي مسئولية تدريب القوات المشاركة في المهام التابعة لعمليات دعم السلام الأفريقية، التي تعقدها مفوضية الاتحاد الأفريقي بالقاهرة خلال الفترة من 29 أغسطس الماضي، وحتى 9 سبتمبر.

وتضمنت الدورة التدريبية العديد من المحاضرات والنقاشات عن تدريب المكون العسكري لقوات دعم السلام الأفريقي ومبادئ القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان وحماية المدنيين أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك كيفية تدريب القوات على إجراءات السلامة والأمن وقواعد السلوك والانضباط، والتحديات التي تواجه القوات في عمليات دعم السلام.

وتستهدف الدورة التدريبية تدريب ورفع مستوى عدد من الكوادر المدربين من ممثلي كل الأقاليم الأفريقية الخمسة، وكذلك اطلاعهم على أحدث طرق تدريب عناصر ما قبل النشر للمشاركة في البعثات التابعة لعمليات دعم السلام الأفريقي.

يأتي ذلك تأكّيداً للدور المصري الفعال في مجال السلم والأمن الأفريقي والالتزامات المصرية تجاه القارة الأفريقية.