وزيرة التعاون الدولي تشارك في «منتدى المرأة الأفريقية للابتكار»

أعلنت منظمة «منتدى المرأة الإفريقية للابتكار وريادة الأعمال»، قائمة المتحدثين الرئيسيين المشاركين في النسخة الثامنة من مؤتمرها وجوائزها السنوية، التي تستضيفها القاهرة، يومي 26 و27 سبتمبر، وعلى رأسهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي.

وتعقد منظمة «منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال» مؤتمرها وحفل الجوائز السنوي لأول مرة في منطقة شمال أفريقيا بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي المصرية وجمعية رجال الأعمال المصريين.

تفاصيل «منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال»

ومن المُقرر أن يشارك أكثر من 60 من قادة الفكر وخبراء الصناعة من أفريقيا وجميع أنحاء العالم في مختلف الأعمال التجارية، وجميع قطاعات التنمية، والحكومات في المؤتمر لتبادل الآراء والأفكار، حيث تُقام نسخة هذا العام من المؤتمر بعنوان «النهوض بأفريقيا من خلال التكامل بين الجنسين»، وتهدف إلى تعزيز وتسريع نمو مؤسسات الأعمال الصغرى والصغيرة والمتوسطة والشركات الصغيرة والمتوسطة؛ لتحقيق النمو الاقتصادي الشامل في أفريقيا.

ويمنح المؤتمر مجتمع رواد الأعمال في أفريقيا فرصة لإجراء المناقشات في مجالات: ريادة الأعمال، والقيادة، والتكنولوجيا، والابتكار، والاستدامة، والتجارة بين الدول الإفريقية، والتمويل، والاستثمار، والطاقة، والبنية التحتية، والزراعة، والأمن الغذائي.

وتتضمن قائمة المتحدثين رفيعي المستوى المشاركين في المؤتمر، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة والرئيسة التنفيذية لمنظمة «الطاقة المستدامة للجميع» والرئيسة المشاركة لشبكة الأمم المتحدة للطاقة، داميلولا أوجونبيي، والمنسق المُقيم للأمم المتحدة في مصر، إيلينا بانوفا، ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بمجلس النواب، الدكتور شريف الجبلي، ووزيرة الاستثمار والتجارة والصناعة السابقة في بوتسوانا، بوجولو كينويندو، والمبعوثة الخاصة لمنظمة الصحة العالمية المعنية بمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة (كوفيد-19) والرئيسة المشاركة للتحالف الأفريقي لتوزيع اللقاحات، الدكتورة أيواد ألاكيجا.

وتشمل قائمة المتحدثين الرئيسيين أيضًا، مديرة ﻗﺴﻢ اﻟﻤﺴﺎواة ﺑﻴﻦ اﻟﺠﻨﺴﻴﻦ في مؤسسة «بيل ومليندا جيتس» جاكي جونز، والمديرة الإقليمية لقسم الشرق الأدنى وشمال أفريقيا وأوروبا في الصندوق الدولي للتنمية الزراعية (إيفاد) دينا صالح، ومؤسس والرئيس التنفيذي لبنك «سباركل الرقمي النيجيري» أوزوما دوزي، ورئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين علي عيسى، ورائدة المهارات الرقمية في شركة (أمازون ويب سيرفيسز) السيدة "إيزابيلا ميليوسكا".

والرئيس التنفيذي لدار نهضة مصر للنشر ومؤسسة شركة EdVentures داليا إبراهيم، ورئيسـة مجلس الأعمال الإفريقي الدكتورة أماني عصفور، والمدير العام لغرفة التجارة والصناعة في لاغوس شينيري ألمونا، ومديرة برنامج "العمل المالي الإيجابي للمرأة في أفريقيا التابع للبنك الإفريقي للتنمية مريم استير داسانو.

وتُعقد النسخة الثامنة من المؤتمر برعاية مؤسسة بيل ومليندا جيتس، وشركة أمازون ويب سيرفيسز، ومؤسسة أفريقيا - أوروبا، ومجموعة نيدبنك المالية، وفيزا، وسباركل، والتحالف من أجل ثورة خضراء في أفريقيا.

وتعقد منظمة منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال، مؤتمر هذا العام بالاشتراك مع وزارة التعاون الدولي المصرية، وجمعية رجال الأعمال المصريين، وشركة نهضة مصر لريادة الأعمال EdVentures، ومجموعة إيه بي أو (الشريك الرئيسي للمنتدى والناقل الرسمي لأخباره)، وموقع Africa.com (الشريك الإعلامي)، والخطوط الجوية الإثيوبية.

ويُقام حفل توزيع جوائز منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال وحفل العشاء يوم الثلاثاء 27 سبتمبر 2022، وتقدم شركة أمازون ويب سيرفيسز الجائزة الرئيسية، بينما تُقدم جوائز الفئات من قبل شركتي فيزا -جائزة ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا- ونيدبنك -جائزة رواد الأعمال الشباب.

التنمية المستدامة

وقالت وزيرة التعاون الدولي، إنّ استضافة منتدى المرأة الأفريقية للابتكار وريادة الأعمال 2022 في مصر يعكس حرص الدولة ودعمها لتمكين المرأة، وتعزيز مشاركتها الاقتصادية، والأدوار المهمة التي تلعبها في الابتكار وريادة الأعمال لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت المشاط: «هذه الخطوة تعكس أيضًا الأدوار بالغة الأهمية التي تلعبها الدولة والجهود الوطنية المبذولة في مجال تمكين المرأة لتعزيز إسهام المرأة في أسواق العمل».