نهضة مصر للنشر تحتفل بتوقيع كتاب «المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت»

احتفلت دار نهضة مصر للنشر، أمس، بإطلاق كتاب «المتمرد»، الذي يروي سيرة حياة الموسيقار عمر خيرت، وبدأت الفعالية باستقبال للضيوف، تلاه حوار دكتور أحمد غنيم مع الموسيقار عمر خيرت حول بعض ملامح المذكرات، وداليا إبراهيم رئيس مجلس إدارة دار نهضة مصر للنشر حول حرص الدار على نشر سيرة حياة الموسيقار عمر خيرت تقديرًا لمسيرته وعطائه الفني الذي أبهر ملايين المتابعين في مصر والعالم.

وأُقيم حفل التوقيع بالتعاون مع المتحف القومي للحضارة المصرية وشركة Authentic Artist بحضور لفيف من المسئولين والشخصيات العامة والسفراء والفنانين.

أبرز المعلومات عن كتاب عمر خيرت

ويوثق «المتمرد.. سيرة حياة عمر خيرت»، الصادر عن دار نهضة مصر للنشر، نشأة الموسيقار عمر خيرت وتاريخ عائلته الثري، وأهم المحطات في حياته التي كان لها أكبر الأثر على رحلته الموسيقية التي شهدت الكثير من الصعاب والتحديات، بدءًا من عزف الدرامز، ثم البيانو ودراسته بالكونسرفاتوار، وتأثره بعمه الموسيقار أبو بكر خيرت.

كما يرصد تمرده على قوالب التصنيف الموسيقي المتعارف عليها، وهو ما دفعه لدراسة الكلاسيكيات، إلى جانب الموسيقى الشعبية الشرقية والموسيقى المصرية وترانيم الصوفية، ليمنحنا ألحانًا يسعى للاستماع لها الجميع دون الحاجة لكلمات تُغنى معها، وهو ما منح هذا الموسيقار المصري مكانة في قلوب متابعيه من عشاق الموسيقى في أنحاء العالم.

ومن المعروف أن الموسيقار عمر علي محمود خيرت، وُلد في 11 نوفمبر عام 1948 في شارع خيرت بحي السيدة زينب بالقاهرة لأسرة مُحبة للفنون، والتحق بالكونسرفاتوار في دفعته الأولى عام 1959، إلى جانب دراسته للنظريات الموسيقية، كما درس التأليف الموسيقي عبر كلية «ترينتي» بلندن.

ووضع الموسيقى التصويرية للعديد من الأعمال التلفزيونية والسينمائية من أشهرها أفلام: «قضية عم أحمد، ليلة القبض على فاطمة»، ومسلسلات: «غوايش، ضمير أبله حكمت، اللقاء الثاني»، إلى جانب موسيقى باليه «العرافة والعطور»، الذي قدمته راقصة الباليه العالمية «ديانا كالنتي».