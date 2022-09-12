«الصحة»: النمط «A» أخطر أنواع الإنفلونزا الموسمية.. واللقاح ضروري للوقاية

تحرص وزارة الصحة والسكان، على تقديم روشتة علاجية للمواطنين بشكل يومي، بالتزامن مع جائحة فيروس كورونا، يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وفقًا لرؤية الرئيس عبدالفتاح السيسي.

واستعرضت وزارة الصحة والسكان، أنواع الإنفلونزا الموسمية، وقالت في تقرير سمي لها، إن فيروسات الإنفلونزا من النمط «A»، تتفرع إلى أنماط عديدة، النمط «A» هو الأخطر، إذ إنه قد يتسبب في جوائح وإصابات بالملايين، وتنقسم فيروسات الإنفلونزا من النمط «بي» إلى سلالتين وليس له أنماط فرعية.

أنواع الإنفلونزا الموسمية

والنمط الثالث من فيروسات الإنفلونزا، هو «سي»، ولا يتسبب إلا في حالات عدوى خفيفة، وأكدت الوزارة ضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا الموسمية، لافتة إلى أن تلقي اللقاح يوفر حماية من كافة أنواع فيروسات الإنفلونزا السابقة.

موضحة أن لقاح الإنفلونزا الموسمية متوفر في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية، وفى العديد من الصيدليات.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر

وفي سياق متصل، كشفت تقارير رسمية صادرة من وزارة الصحة والسكان، انخفاض أعداد إصابات فيروس كورونا للأسبوع الرابع على التوالي على مستوى محافظات الجمهورية، وهناك انخفاضًا في أعداد الوفيات وصل لأكثر من 40%، ونشهد استقرارًا في المنحنى الوبائي للفيروس وارتفاعًا في معدلات الشفاء.

وطالبت وزارة الصحة والسكان، من المواطنين ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية، من ارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسيل اليدين، والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي لفيروس كورونا في مصر.