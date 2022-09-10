«الصحة»: تجهيز دقيق لمقدمي الخدمات ضمن منظومة التأمين الشامل

قال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث باسم وزارة الصحة والإسكان، إن التأمين الصحي الشامل جرى إطلاقه على مستوى 6 محافظات، وقد وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتقليص الفترة الزمنية لإطلاق المنظومة من 15 عاما إلى 10 أعوام فقط.

تجهيز دقيق لمقدمي الخدمات الصحية

وأضاف «عبدالغفار»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، والمذاع على قناة «الحياة»، أن الدولة المصرية تتحرك لإنجاح المنظومة عبر تجهيز المستشفيات على مستوى المحافظات، ويجري تجهيز دقيق لمقدمي الخدمات الصحية كمنشآت وفريق صحي وتجهيزات، لتكون كل المستشفيات جاهزة لتقديم الخدمة عند إطلاق التأمين الصحي الشامل .

وزير الصحة في جولة بـ 7 مستشفيات

وأكد أن الجولة التفقدية التي أجراها وزير الصحة اليوم، شملت زيارة 7 مستشفيات تحظى بموقع جغرافي جيد ومهم، ويتردد عليها الكثير من المرضى بشكل سنوي، وجميعها تتبع قطاعات مختلفة بالوزارة، منها ما يتبع القطاع العلاجي وما يتبع هيئة المستشفيات والمعاهد التعليمية أو أمانة المجالس الطبية المتخصصة والتأمين الصحي.

وتابع: «كان الهدف الوقوف الميداني على الخدمات والاحتياجات والمعوقات وآلية تقديم الخدمة ودعم المستشفيات لما تحتاج له، بخلاف توجيه رسالة واضحة لكل العاملين بأن كل تلك المستشفيات مملوكة للدولة وتقدم الخدمات للمواطن بصرف النظر عن تباعيتها الإدارية».