منشور توعوي من «الصحة» عن جدري القرود: لا ينتشر بسهولة ولن يتحول لـ«جائحة»

كشفت وزارة الصحة والسكان، اليوم، عن طرق انتشار فيروس جدري القرود، موضحة أنّه ينتقل عن طريق الاتصال الجسدي مع شخص يعاني من أعراض الفيروس، أو شخص لمس الأشياء الملوثة بالفيروس مثل «الفراش والمناشف والملابس»، كما ينتشر عن طريق اللعاب وقطيرات الجهاز التنفسي.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، في منشور توعوي بطرق انتشار فيروس جدري القرود، أنّه لا ينتشر بسهولة، ولا ينتقل عبر الهواء لمسافات طويلة، لكنّه ينتقل عن طريق مخالطة المصابين بالفيروس لفترات طويلة وبشكل وثيق، ومن غير المرجح أن يتحول إلى جائحة عالمية كفيروس كورونا.

طريقة انتقال جدري القرود

وعرّفت وزارة الصحة والسكان فيروس جدري القرود، مشيرة إلى أنّه يشبه فيروس الجدري العادي، لكنّه أقل فتكا وأقل قابلية للانتقال، كما أوضحت أنّه ظهر للمرة الأولى على قرود المختبرات عام 1958، ومن هنا جاء اسمه.

أعراض جدري القرود

وعن أعراض فيروس جدري القرود، ذكرت الوزارة أنّها تشمل ارتفاعا في درجات الحرارة، وطفح جلدي، وتورم في الغدد الليمفاوية، ولتجنب الإصابة به، فمن الأفضل عدم لمس الحيوانات التي قد تحمل الفيروس، وتجنب لمس أي أدوات لمسها حيوانا مريضا.

وأوضحت الوزارة، أنّه يجب عزل المرضى المصابين بالفيروس عن الأصحاء، وغسل اليدين بالمياه والصابون، أو باستخدام معقّم اليدين، كما شددت على أهمية استخدام أدوات الوقاية الشخصية كالكمامات والقفازات عند رعاية المرضى، واتخاذ إجراءات الحجر البيطري للحيوانات المصابة.