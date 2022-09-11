مدبولي لـ«المستثمرين»: لو محتاجين لبن العصفور لدعم السياحة هييجي.. احلموا وهننفذ

طالب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المستثمرين، بإعداد قائمة بجميع الطلبات والمقترحات للنهوض بقطاع السياحة، قائلا: «ولو لبن العصفور هييجي دعما لهذا القطاع، احلموا وإحنا نحقق الأحلام، عشان نوصل لهدفنا وهو 30 مليار دولار من قطاع السياحة».

وأضاف رئيس مجلس الوزراء، خلال لقائه بمجموعة من المستثمرين السياحيين في شرم الشيخ، لاستعراض مشروعات التطوير ورفع كفاءة المنشآت الفندقية، في إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة الدورة 27 لقمة مؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ ( Cop27)، خلال نوفمبر المقبل، والتحديات التي تواجه تنفيذ تلك المشروعات للتغلب عليها ودفع العمل بها: «عليكم أنتم أيضا دور كبير في النهوض بهذا القطاع، الذي يعتمد على القطاع الخاص بصورة كبيرة».

ووجّه مدبولي، بالتعامل مع مشكلة الفنادق التي يتم استكمال تنفيذها منذ عدة سنوات، مع ضرورة اتخاذ خطوات جادة لبدء تشغيلها، كما أكد أنّ المشروعات الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية في شرم الشيخ، في إطار الاستعدادات لقمة المناخ، فرصة حقيقية لزيادة أعداد السائحين الوافدين إلى المدينة خلال المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنّه يحرص على عقد لقاءات دورية مع المستثمرين العاملين في قطاع السياحة، من أجل الاستماع لتصوراتهم بشأن النهوض بالقطاع.

زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد

ولفت مدبولي، إلى أنّ هذا يأتي بالتنسيق مع وزارتي السياحة والآثار والطيران، لبحث سبل زيادة معدلات السياحة الوافدة إلى البلاد، وبالتالي تعظيم العوائد من هذا القطاع الثري، والذي يمكنه أن يحقق عائدا اقتصاديا أكبر.

وقال الدكتور مصطفى مدبولي: «بدأنا بالفعل تنفيذ عدد من المقترحات لجذب المزيد من السائحين من أنحاء العالم خلال الفترة المقبلة»، مشيرا إلى أنّ هناك تعاونا قائما بين وزارتي السياحة والآثار والطيران بشأن ملف الطيران منخفض التكاليف.

وخلال حديثه، أعرب رئيس مجلس الوزراء عن ترحيبه الشديد بآراء وتصورات مجتمع الأعمال السياحي لتعزيز نشاط هذا القطاع الحيويّ، جنبا إلى جنب مع الجهود الحكومية المبذولة في هذا الإطار، وأضاف موجّها حديثه لرجال الأعمال: «مؤتمر COP27 فرصة حقيقية لرفع مستويات الخدمات المقدمة بالمدينة، وهناك ملف آخر يحتاج منا جميعا إلى التكاتف وهو مسألة المباني السياحية غير مكتملة البناء في المدينة، باعتبار أنّ هذه المنشآت هي ثروة يجب استغلالها وتشغيلها».

وأوضح مدبولي، أنّه ناقش موقف العملاء المتعثرين أصحاب هذه المشروعات مع البنك المركزي، وجار بحث عدد من الحلول الأخرى للإسراع بتجاوز تلك المشكلة.

الاستثمار في البنية الأساسية لخدمة السياحة

ولفت الدكتور مصطفى مدبولي إلى أهمية الاستثمار في البنية الأساسية في مختلف المجالات لخدمة قطاع السياحة وتنشيطه، مؤكدا أنّه لن تحدث نقلة نوعية لهذا القطاع إلا من خلال تكاتف جهود المستثمرين مع الجهود التي تبذلها الدولة، كما يتطلب الأمر تحديد ما هو المطلوب من الدولة في إطار رؤية واضحة من جانب المستثمرين لمضاعفة حركة السياحة خلال الفترة المقبلة.

من جانبه، أشار أحمد عيسى، وزير السياحة والآثار، إلى أنّه سيتم عقد اجتماع خلال هذا الأسبوع بالتنسيق مع اتحاد الغرف السياحية؛ لمناقشة الخطوات الخاصة بالنهوض بهذا القطاع وإعداد ورقة عمل متكاملة تشمل التحديات ومقترحات النهوض بهذا القطاع.

دعم سياحة اليخوت

بدورهم، أعرب المستثمرون عن ترحيبهم بعقد مثل هذه اللقاءات الثرية، التي يتم فيها توضيح رؤية الدولة في كل مرحلة من مراحل العمل للنهوض بقطاع السياحة، باعتباره أسرع وسيلة لإحداث التعافي الاقتصادي ورفع معدلات النمو، وفي هذا الإطار وجّه المستثمرون الشكر للدولة على جهودها لدعم القطاع؛ مشيرين إلى أنّها اتخذت بالفعل العديد من الإجراءات لدعم سياحة اليخوت، وزيادة عدد المراين والمراسي الدولية.

وخلال اللقاء، طرح المستثمرون عددا من التحديات والإشكاليات، وبينها تنفيذ برامج تسويقية للمقاصد السياحية في مصر، كما سلطوا الضوء على دور الإعلام في هذا الشأن، من خلال برامج ترويجية هادفة تركز على ما تزخر به الدولة المصرية من كنوز أثرية ، وما تتمتع به من أنواع كثيرة من السياحة، كما أشاروا إلى ضرورة توفير برامج للسياحة في مدن أسوان، والأقصر.

تنشيط حركة السياحة الداخلية

وركّز المستثمرون على فكرة تنشيط حركة السياحة الداخلية بتكاليف منخفضة خاصة حركة الطيران، متوقعين أن من شأن ذلك أن يضاعف حركة السياحة بما لا يقل عن 50%، فضلا عن أهمية رفع كفاءة الفنادق القائمة، ليس فقط من ناحية تطوير المنشآت، بل وتطوير الإمكانات المتاحة للفنادق، إضافة إلى اتباع الأساليب العالمية في الحجوزات والتقييم لكل فندق.

وفي هذا الإطار، أكد رئيس مجلس الوزراء أنّ كل ما هو مطلوب من الدولة في هذا القطاع، ستنفذه الحكومة على الفور، إلا أنّنا لا نرى أي مردود حتى الآن لما يتم تنفيذه من طلبات، ووجّه تساؤلا للمستثمرين: «لماذا لا نستهدف نسبة إشغال 100%، وإقامة فنادق جديدة لزيادة الطاقة الاستيعابية؟».