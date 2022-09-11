«مدبولي» يتفقد خزانات التكديس وبحيرات الأكسدة بشرم الشيخ اليوم

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء ومرافقيه من الوزراء، سيقومون بزيارة لمشروعات مياه الشرب والصرف الصحي بمدينة شرم الشيخ، وتشمل خزانات تكديس المياه ومحطة المياه وبحيرات الأكسدة بشرم الشيخ، والتي وصلت تكلفة إنشائها إلى نحو 400 مليون جنيه.

إنشاء خزانات تكديس المياه

وقالت المهندسة حنان عمر رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطاع جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان أجرى جولة تفقدية لمتابعة المشروعات، موضحة أن مشروع خزانات التكديس يتكون من خزانين سعة الواحد منهما 10 آلاف متر مكعب، ليصبح إجمالي سعة الخزانات 20 ألف متر مكعب من المياه تكفي احتياجات المدينة، وذلك في إطار الاستعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ قمة المناخ.

وتابعت أنه جرى الانتهاء من تنفيذ 6 خزانات، بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، وجاري الانتهاء من تنفيذ خزانين آخرين، بسعة 10 آلاف م3 للخزان الواحد، كما يشتمل المشروع على خط مياه قطر 450 مم، بطول نحو 16 كم.

وأضافت، أن تكلفة المشروع تبلغ نحو 230 مليون جنيه، ونسبة التنفيذ 95%، وسيُفتتح المشروع الشهر الجاري، وبذلك تكون مدينة شرم الشيخ مؤمنة مائيا.

مشروعات الصرف وبحيرات الأكسدة

وأكدت المهندسة حنان عمر، أن هناك مشروعات جار تنفيذها خاصة بالصرف الصحي، منها مشروع توسعات محطة معالجة بشرم الشيخ بطاقة 7500 م3/يوم، بتكلفة 100 مليون جنيه، لخدمة 20 ألف نسمة.

وأشارت إلى أن هناك خطة من أجل تطوير ورفع كفاءة أحواض بحيرات الأكسدة في منطقة السفاري بمدينة شرم الشيخ، لتصبح صديقة للبيئة وبدون رائحه، حيث جاري معالجة مياه الصرف التي أصبحت محطة للطيور المهاجرة، مشيرة إلى تطوير 15 حوضا للأكسدة وتطهيرها وإزالة الحشائش وتدبيش الأحواض.

وأضافت، أنه تقرر إنشاء 7 أحواض أكسدة جديدة بالمنطقة، ليصل إجمالي البحيرات إلى 22 حوضا، بإجمالي 10 أمتار مكعب من مياه الصرف الصحي.