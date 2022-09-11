«مدبولي» يتفقد محطة شحن الأتوبيسات والسيارات بالكهرباء في شرم الشيخ  

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، تحويل كل سيارات الأجرة بمدينة شرم الشيخ للعمل بالغاز الطبيعي بعد إنشاء 8 محطات غاز، مشيرا إلى إنشاء 13 محطة لشحن السيارات والأتوبيسات بالكهرباء لأول مرة في مصر.

مدبولي يتفقد محطة شحن الأتوبيسات

وقال محافظ جنوب سيناء لـ«الوطن»، إن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعدد من الوزراء سيتفقدون محطة شحن الأتوبيسات بالكهرباء في شرم الشيخ اليوم، ضمن الجولة التفقدية التي بدأت أمس لمتابعة الاستعدادات لقمة المناخ، مشيرا إلى أن هذه المحطة هي الأولى من نوعها في مصر الشرق الأوسط، وتتسع لشحن 150 أتوبيسا مرة واحدة.

وتابع «فودة»، بأن مساحة المحطة 100 ألف متر مربع، وتقوم وزارة النقل بإنشائها من خلال هيئة الطرق والكباري بالمنطقة 11 بجنوب سيناء، وتقع على الطريق الدائري بشرم الشيخ أمام الرويسات.

شحن 150 أتوبيسا مرة واحدة

وذكر المهندس محمود مرعي رئيس الإدارة المركزية للمنطقة 11 بجنوب سيناء بالهيئة العامة للطرق والكباري لـ«الوطن»، أن نسبة تنفيذ الأعمال بالمحطة بلغ نحو 85%، وسيُجرى الانتهاء منها نهاية الشهر الجاري.

وأضاف أن المحطة هي الأولى من نوعها في مصر والشرق الأوسط، حيث جرى تصميمها لتشبه صالات المطارات العالمية، لتكون واجهة مشرفة لمدينة شرم الشيخ.

وأكد أن المحطة تتسع لشحن 150 أتوبيسا كهربائيا مرة واحدة، لوجود 7 أرصفة تضم 70 شاحنا، ومبنى إداري، ومبني تجاري للموقف الإقليمي، وتضم المحطة أيضا مناطق تجارية، خدمية، ترفيهية وصالة انتظار وغرف فندقية.