استثمر في تربية النعام.. مشروع رأس ماله 70 ألف ومكسبه نصف مليون جنيه

«كيف تكسب نصف مليون جنيه في سنة واحدة من مشروع رأس ماله 70 ألف جنيه؟».. سؤالٌ يشغل بال الكثير من المواطنين من يفكرون في عمل مشروع خاص بهم، إلا أن البعض وجد ضالته، في مشروع تربية النعام إذ تبين أنه من المشروعات المربحة والتي اعتبره بعض التجار «مصنع لا يتوقف».

بعد دراسة جدوى قام بها ياسر درغام أحد أصحاب مزارع النعام في المنوفية، أكد أن المشروع يكلف رأس مال في الأسرة الواحدة التي تتكون من 3 نعامات تتراوح قيمة المشروع بين 60 و80 ألف جنيه، بينما تتراوح قيمة الأرباح ما بين 420 و500 ألف جنيه عن كل أسرة سنويا.

دراسة جدوى لـ مشروع تربية النعام

120 بيضة تنتجها النعامة الواحدة في العام والتي تبيض في عامها الثاني، حيث إن مدة وضع البيض تكون من شهر مارس وحتى شهر أكتوبر، بواقع 8 أشهر، حتى تضع النعامة بيضة واحدة كل يومين في هذه المدة المحددة، ولا سيما أن ثمن بيضة النعام المخصبة 1000 جنيه للواحدة، و300 جنيه للبيضة غير المخصبة، ويكون أغلب البيض مخصبا، فيصبح ما تنتجه الأسرة من النعام يتضاعف.

سعر كتكوت النعام في مصر

وأكد ياسر درغام صاحب مزارع نعام، لـ«الوطن»، أن سعر البيضة يصل إلى 1000 جنيه وتفقس البيضة المخصبة بعد أقل من شهرين، ويبلغ سعر الكتكوت 3 آلاف جنيه، وفي حالة بيع كل كمية الكتاكيت المنتجة تزيد قيمة الأرباح سنويا عن 700 ألف جنيه؛ ولكن مع حساب نسبة الخسارة يكون المتوسط 500 ألف جنيه وهي نسبة أرباح كبيرة تغطي تكلفة المشروع بأرقام كبيرة منذ العام الأول.

سعر ريش النعام

وأضاف «درغام»، أن مشروع النعام مربح بشكل كبير، مشيرا إلى أن كل ما تنتجه النعامة سعره مرتفع ومن بين تلك الأشياء هو «ريش النعام» الذي يبلغ سعر الكيلو منه 1500 جنيه، وسعر كيلو لحموم النعام تزيد عن 250 جنيها، قائلا «مشروع النعام كله مكسب حتى وأنت بتدبح النعامة سعر اللحمة بتاعها غالي».

شروط إنشاء مزرعة نعام

وأشار إلى أن مشروع تربية النعام يحتاج إلى وجود النعام في منطقة شاسعة لكي تتحرك كما تشاء، ومن بين تكلفة المشروع أن قيمة أكل الأسرة تبلغ 30 ألف جنيه في العام، ومن بين التكلفة أيضًا هو التحصين والتطعيمات التي تحصل عليها النعامة، فضلا عن المجهود الكبير في المتابعة اليومية للنعام.