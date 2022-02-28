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«ياسر» يحول منزله بالمنوفية لمزرعة تربية النعام: بيكسب دهب

كيلو الريش بـ1500 والكتكوت بـ3 آلاف.. والأسرة بـ 100 ألف جنيه

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إبراهيم الديهي
09:06 ص | الإثنين 28 فبراير 2022
مزرعة نعام ياسر درغام

مزرعة نعام ياسر درغام

في قرية «بمم» بالمنوفية، حولّ ياسر درغام منزله إلى مزرعة لكسب رزقا وفيرا، يطلق عليه الكثيرون اسم «البيضة الذهبية»، فاستعان به بخبرة أقرانه السابقة، في تجربته، إذ يتمنى امتلاك أكبر مزرعة لتربية النعام في المحافظة.

«درغام» ينقل الخبرات في تربية النعام للمربين الجدد

بدأ «درغام» مشروعه قبل أعوام، بعد انتشار مزارع تربية النعام بين عدة محافظات، إذ يستفاد منه المربي في كل شئ، سواء ببيع البيض أو الكتكوت أو اللحوم، وصولا إلي الريش، لذا أطلق عليه الكثيرون «البيضة الذهبية» للمكاسب الكبيرة العائدة منه.

واستعان في مشروعه بتربية النعام داخل فناء منزله، بخبرة سابقيه من المحافظات الأخري، لينقل بدوره لاحقا خلاصة تجربته لغيره، بعد أن تمكن من تحقيق نجاحات كبيرة، إذ اكتملت الحجوزات لديه حتي شهر يونيو المقبل، لذا يتمنى أن يملك أكبر مزرعة لتربية النعام في المنوفية.

«درغام»: النعام بيكسب كويس والأسرة بـ100 ألف جنيه 

يرى «درغام» أن تربية النعام من الأفكار التي تدر أرباحا كبيرة، رغم ارتفاع تكاليفها: «تربية النعام بتكسب كويس وعلشان كده كل الناس بتتجه ليها»، خاصة أن سعر أسرة النعام المكونة من ذكر وأنثنين تصل سعرها إلي 100 ألف جنيه، بينما قيمة الكتكوت هي 2200 جنيه، وسعر الكتكوت من عمر شهر يبلغ 3 الآلاف حنيه بعد حصوله علي التطعيمات، فضلا عن أن سعر كيلو الريش نحو 1500 جنيه، بينما يتم الاستفادة من النعام في كل شئ ويمكن تثمينه تمهيدا لذبحه وأكل لحمه.

ورغم تلك العوائد العالية، إلا أن للنعام طبيعة خاصة تفرض على صاحبها عدة صعوبات، وفقا لصاحب مزرعة النعام في المنوفية، على رأسها أنه يحتاج إلي مساحات كبيرة لا تقل عن 200 متر لكي يعيش فيها، وتناول الأعلاف والخضار خاصة «الخس والكرنب والبرسيم»، كما أن النعام يفضل فضل الشتاء وسقوط الأمطار.

 

 

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بقلم إبراهيم الديهي