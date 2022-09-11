تفحم سيارة داخل «جراج» عقار في الإسكندرية دون إصابات.. ماس كهربائي

اشتعلت النيران بسيارة ملاكي أثناء وقوفها داخل جراج أسفل عقار بمنطقة بيانكي بحي العجمي غرب الإسكندرية، ما أدى إلى تفحمها بالكامل دون حدوث أي إصابات.

وتلقى اللواء خالد البروي، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من قسم شرطة الدخيلة يفيد ورود بلاغ من إدارة شرطة النجدة، بنشوب حريق سيارة داخل جراج عقار بشارع منصور الحرش بمنطقة بيانكي، وانتقل ضباط القسم وقوات الحماية المدنية والإسعاف إلى موقع البلاغ.

تفاصيل حريق جراج الهانوفيل غرب الإسكندرية

وتبين من الفحص نشوب حريق بالسيارة رقم «س ف ن 6189» ملاكي أثناء وقوفها بالجراج المشار إليه، ما أدى إلى احتراق السيارة بالكامل.

وتمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على النيران وإخمادها، ومنع امتدادها للسيارات المجاورة لها بالجراج، وذلك دون حدوث إصابات.

وبسؤال مالك السيارة «محمد.ع.م»، 38 عامًا، صاحب مكتب سيارات نقل ومقيم بالعقار محل البلاغ، أيد ما جاء بالفحص، ورجح نشوب الحريق نتيجة حدوث ماس كهربائي بأسلاك محرك السيارة، ولم يتهم أحدا بالتسبب في الحريق.

صاحب الجراج: عدم وجود شبهة جنائية

وأكد «رامي.م.ع»، 32 عاما، صاحب الجراج، مقيم بشارع البيطاش الرئيسي، مضمون ما سبق، ولم يشتبه جنائيًا في حريق الإسكندرية الذي وقع اليوم. وحُرر المحضر اللازم بقسم شرطة الدخيلة، وباشرت الجهات المعنية التحقيق.