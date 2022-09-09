إخماد حريق أعلى سطح عقار بميدان الساعة في الإسكندرية.. «أخشاب قديمة»

سيطرت قوات الحماية المدنية على حريق اندلع اليوم الجمعة، في أخشاب قديمة أعلى سطح عقار مكون من أرضي و4 طوابق بميدان الساعة شرق الإسكندرية، دون حدوث أي إصابات.

فحص حريق شرق الإسكندرية

تلقى قسم شرطة المنتزه أول بلاغًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق بعقار أول شارع الجلاء بميدان الساعة، وانتقل ضباط القسم والحماية المدنية رفقة سيارة الإسعاف إلى موقع البلاغ.

نشوب حريق بأخشاب قديمة

وتبين من الفحص نشوب حريق بأخشاب قديمة أعلى سطح عقار مكون من أرضي و4 طوابق، وذلك دون حدوث أي إصابات أو خسائر، وجرى السيطرة على الحريق وإخماد النيران ومنع امتدادها لباقي العقارات المجاورة.

تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة المنتزه أول، وجار العرض على النيابة العامة للتحقيق.