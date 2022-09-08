ماس كهربائي يتسبب في نشوب حريق بشقة سكنية بكفر الشيخ وإصابة شخصين

أُصيب شخصان في حريق نشب داخل شقة سكنية في قرية أتينا، التابعة لمركز سيدي سالم، بمحافظة كفر الشيخ، نتيجة ماس كهربائي، وتمكن رجال الحماية المدنية من إخماده، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة.

إخطار بحريق شقة سكنية

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، وغرفة العمليات بمديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، إشارة بنشوب حريق داخل شقة سكنية في قرية أتينا، التابعة لمركز سيدي سالم، نتيجة ماس كهربائي، وهرعت سيارات الإطفاء والإسعاف لموقع الحادث، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، لتلقي الإسعافات اللازمة.

أسماء المصابين

وتبين من سجلات مستشفى سيدي سالم المركزي، إصابة كل من: أحمد صبحي طلبة، 25 عاماً، مصاب بحرق في الذراع اليسرى من الدرجة الأولى، وسهير محمد طلبة، 35 عاماً، مصابة بحرق في الوجه من الدرجة الأولى، وجارٍ عمل الإسعافات الأولية باستقبال المستشفى.

وحُرر عن ذلك المحضر اللازم، وأُخطرت جهات التحقيق لمعرفة أسباب الحادث.