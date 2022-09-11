القوات المسلحة تكرّم الفائزين بمسابقة «الابتكار في الأنظمة غير المأهولة»

نظمت الكلية الفنية العسكرية، اليوم العلمي لها، الذي تضمّن إعلان نتيجة مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة (جائزة الفريق / إبراهيم سليم) للابتكار في الأنظمة غير المأهولة (أرضية – بحرية – جوية – أقمار صناعية) والتي نفذت خلال الفترة من 3 إلى 8 سبتمبر الحالي، وإعلان نتيجة مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي السادس للطلبة بمرحلة البكالوريوس الذي عقد في الفترة من 5 إلى 8 سبتمبر.

بدأت الفعاليات بكلمة اللواء إسماعيل محمد كمال مدير الكلية الفنية العسكرية، رحب خلالها بالعلماء والباحثين المشاركين بالمؤتمر والمسابقات العلمية من مختلف الدول والجهات، معربا عن تطلعه أن تثمر الأنشطة وما تضمنته من مسابقات وابتكارات وبحوث وورش عمل في تحقيق الهدف المطلوب منها.

وتم إعلان النتائج وتكريم الفائزين بالمراكز الأولى في مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية السادسة للابتكار في الأنظمة غير المأهولة (أرضية – بحرية – جوية – أقمار صناعية)، (جائزة الفريق / إبراهيم سليم) والمؤتمر الدولي السادس لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، حيث جرى تكريم عدد من طلبة الجامعات المصرية والكلية الفنية العسكرية القائمين بمشروعات تخرج متميزة، إضافة إلى عدد من أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ألقاب علمية.

وألقى اللواء مصطفى عبد الوهاب مساعد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، كلمة نقل فيها تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للحضور، مشيرا إلى أنّ اليوم العلمي فرصة لإبراز النشاط العلمي والبحثي للكلية الفنية ومختلف كليات الهندسة والمؤسسات البحثية، وأنّ الكلية الفنية العسكرية تعتبر من الصروح العلمية والبحثية المتميزة في مصر.

أعقب ذلك افتتاح المعرض العلمي السنوي، الذي عُرض من خلاله مشروعات التخرج المتميزة التي لها عائد على خطة البحوث بالقوات المسلحة للكلية الفنية العسكرية وكليات الهندسة بالجامعات المصرية، إضافة إلى استعراض النشاط البحثي المتميز لأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة، ولفيف من الشخصيات العامة، وقدامى أعضاء هيئة التدريب، وعدد من عمداء كليات الهندسة والمراكز البحثية وطلبة الكليات العسكرية والجامعات المصرية.