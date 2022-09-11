منتدى ثقافة وإبداع يستضيف عمرو دوارة وشريف حتيتة

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الدكتور فتحي عبدالوهاب، لقاء جديدا من فعاليات منتدى ثقافة وإبداع تحت إشراف الكاتب الصحفي طارق الطاهر، بمركز الإبداع في ساحة الأوبرا، وذلك يوم الأحد المقبل الموافق 18 سبتمبر الجاري.

ويستضيف المنتدى الدكتور عمرو دوارة، المؤرخ المسرحي، والفائز بجائزة الدولة للتفوق في الآداب 2022، والدكتور شريف حتيتة الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في النقد، في حوار مفتوح للحديث عن منجزيهم العلمى والثقافي والنقدي والفني، الذي أهل كل منهما للحصول على جائزة الدولة.

معلومات عن الدكتور عمرو دوارة

يشار إلى الدكتور عمرو دوارة هو مخرج وناقد ومؤرخ مسرحي من مواليد 1955، وحاصل على دكتوراه في فلسفة الفنون من أكاديمية الفنون عام 2002، عن موضوع «الإخراج المسرحي بين مسارح الهواة والمحترفين».

وصدر له العديد من المؤلفات المهمة في التاريخ للحركة المسرحية، توجها بموسوعة المسرح المصري المصورة في سبعة عشرا جزءا، كما حصل على العديد من الجوائز منها الجائزة الأولى للنقد الأدبي من اتحاد كتاب مصر عام 2016 عن كتاب «المسرح القومي منارة الفكر والإبداع».

شريف حتيتة الفائز بجائزة الدولة التشجيعية

أما الناقد الشاب الدكتور شريف حتيتة الفائز بجائزة الدولة التشجيعية في النقد عن كتابه «الرواية العربية الرائجة.. متابعة رائجة»، فهو من مواليد 1988، وحاصل على درجة الدكتوراه في البلاغة والنقد الأدبي والأدب المقارن، بتقدير مرتبة الشرف الأولى عام 2018 من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة.

وسبق أن صدر له: بنية السرد الروائي عند علاء الديب، والرواية العربية من منظور استشراقي، فضلا عن العديد من الأبحاث، وسبق أن كرمه مجمع اللغة العربية في عام 2020 لإسهامه في البرنامج الثقافى للمجمع، وحصل أيضا على درع وتكريم من كلية دار العلوم بجامعة القاهرة أغسطس 2017 لإسهامه في حصول الكلية على الاعتماد الأكاديمي.