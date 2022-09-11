«شكري»: نحرص على دعم القرن الأفريقي.. وموقفنا ثابت في ملف السد الإثيوبي

استقبل سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، مبعوثة سكرتير عام الأمم المتحدة الخاصة للقرن الإفريقي «هنا تيتي»، لمناقشة العديد من الملفات المهمة والقضايا المرتبطة بحالة السلم والأمن في المنطقة، إذ عكست المناقشات حرص المسئولة الأممية، على الوقوف على رؤية مصر وتقييمها للأوضاع في السودان وجنوب السودان وإثيوبيا والصومال وأمن البحر الأحمر، بالإضافة الى ملف السد الإثيوبي، وكيفية التعبير عن المصالح الإفريقية خلال قمة المناخ المقبلة.

وصرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير شكري، هنأ المبعوثة الأممية على توليها مهام منصبها، مشيرا الى الأهمية الخاصة التي توليها مصر لمنطقة القرن الإفريقي، باعتبارها امتداد جيوستراتيجي للأمن القومي المصري.

شكري: مصر حريصة على دعم استقرار القرن الأفريقي

وأضاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن سامح شكري، أكد لمبعوثة السكرتير العام، حرص مصر الدائم على دعم استقرار منطقة القرن الإفريقي، باعتبارها جزء لا يتجزأ من أمن مصر القومي، وهو ما يبرهن عليه الإسهام المصري الكبير، في عمليات حفظ السلام في القارة الإفريقية.

وحرصت «تيتي»، على التعرف على رؤية وزير الخارجية، تجاه سبل حلحلة الأزمات السياسية في المنطقة، مشيرة إلى أن مصر لديها خبرة واسعة وممتدة في دعم السلام والاستقرار في إفريقيا، واتصالات طيبة تؤهلها لتكون دوماً داعمةً لمقاصد وأهداف الأمم المتحدة.

جهود مصر في دعم الأشقاء بالسودان وجنوب السودان

وفى هذا السياق، كشف السفير أبو زيد، أن وزير الخارجية، قدم عرضا مستفيضا للجهود التي تبذلها مصر لدعم الأشقاء في السودان وجنوب السودان، لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية، وكذا دورها في دعم الكوادر الصومالية والجنوب سودانية في مجالات متعددة.

كما أعاد الوزير سامح شكري، التأكيد علي موقف مصر الثابت والمتمسك بضرورة التوصل إلى اتفاق شامل حول السد الأثيوبي في أقرب وقت ممكن، نظراً لما يمثله بقاء الوضع الحالي من عنصر عدم استقرار، يهدد مصالح شعوب المنطقة، ليس فقط الآن، ولكن للأجيال القادمة.