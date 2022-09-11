نور محمود يكشف عن شخصيته بـ«بوستر» مسلسل طير بينا يا قلبي

كشف الفنان نور محمود، عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام»، عن شخصيته التي يجسدها خلال مسلسل «طير بينا يا قلبي»، المقرر عرضه بدءا من غد الاثنين.

ونشر نور محمود البوستر الدعائي للمسلسل، الذي يحمل صورته، وعلق عليه قائلا: «بسم الله توكلنا على الله "مازن" طير بينا يا قلبي.. بدءا من الاثنين 12-9 على قنوات On اللهم أسألك التوفيق والنجاح والقبول».

نور محمود دور يجسد شخصية مازن

يجسد نور محمود، دور مازن الذي يتحمل مسؤولية ابنته بعد وفاة والدتها، ويبدأ في مصادفة عدد من المواقف في إطار كوميدي.

مسلسل طير بينا يا قلبي

مسلسل طير بينا يا قلبي، يضم عددا كبيرا من النجوم، ريم مصطفى، محسن محيي الدين، بسمة، إسماعيل فرغلي، نور محمود، حازم سمير، دينا ماهر، أحمد صيام، هالة فاخر، عمرو عبدالعزيز، إبرام سمير، سماء إبراهيم، ماجدة منير، مصطفى هريدي، ومن الأطفال سليم مصطفى وريما مصطفى، تأليف أحمد رجب حسن وعلي الخطيب وإسلام شتا، ومن إخراج عصام نصار، وإنتاج أحمد عبدالعاطي.

وتدور أحداث المسلسل، في إطار اجتماعي كوميدي، حول المشكلات التي تصادف الأسر وكيفية حلها، وأيضا التعليم والفجوة بين الطلاب وأولياء الأمور.