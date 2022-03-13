إصابة زوجة الفنان نور محمود في حريق شقة والدتها: «أمي في العناية»

ازدادت عمليات البحث عن زوجة الفنان نور محمود، عبر محرك البحث الشهير «جوجل»، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلنت عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، تعرض منزل والدتها إلى حريق كبير، وكتبت نانسي عبدالمنعم: «اللهم أجرنا في مصيبتنا، حريق كبير فى بيت أمي، وهي في الرعاية محجوزة وكلنا مصابين».

نانسي عبدالمنعم تطالب الجمهور بالدعاء لوالدتها وأسرتها

وطالبت نانسي عبدالمنعم، زوجة الفنان نور محمود، متابعيها عبر صفحتها الشخصية على «فيس بوك»، بالدعاء لوالدتها، ولأسرتها بالشفاء العاجل، متابعة: «بعتذر عن عدم الرد على أي تليفون، نسألكم الدعاء، الحمدلله، قدر الله وما شاء فعل».

من هي زوجة الفنان نور محمود؟

نانسي عبدالمنعم، زوجة الفنان نور محمود، صحفية، درست في جامعة عين شمس، وكان آخر ظهور لها رفقة الفنان نور محمود، على مواقع التواصل الاجتماعي، في شهر يونيو من العام الماضي 2021.

ونشر الفنان نور محمود، وقتها، صورة تجمعه بزوجته نانسي عبدالمنعم، وعلق: «فريق العمل بتاعي.. الحبيبة والسند»، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات «إنستجرام».

نور محمود في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»

ويشارك الفنان نور محمود، في الجزء الثالث من مسلسل «أبو العروسة»، الذي يجري عرضه على قناة «دي ام سي» دراما، في تمام الساعة الحادية عشر مساء، والإعادة في الساعة الثامنة صباحًا، والرابعة عصرًا في اليوم التالي.