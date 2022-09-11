دعما لـ«الشمول المالي».. بنك مصر يوفر مزايا وعروض مجانية بمناسبة عيد الفلاح

يشارك بنك مصر، في فعالية الشمول المالي خلال الفترة من 1 إلى 15 سبتمبر 2022، احتفالاً بـ«عيد الفلاح»، تحت رعاية البنك المركزي، إيمانا من البنك بأهمية تحقيق الشمول المالي، الذي يهدف إلى تمكين كل شرائح المجتمع من الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية التي تلبي احتياجاتهم المختلفة منها على سبيل المثال، حسابات توفير، وحسابات جارية، وخدمات الدفع والتحويل، والتأمين، التمويل والائتمان، وحرصه بمناسبة «عيد الفلاح»، على توفير العديد من المزايا والعروض المجانية، التي تخدم كل العملاء.

أبرز المزايا والعروض المجانية

وأوضح البنك في بيان، أن أبرز المزايا والعروض المجانية التي يوفرها البنك خلال تلك الفعالية، تتمثل في فتح حسابات للعملاء الجدد دون مصاريف، دون حد أدنى لفتح الحسابات، مع إصدار بطاقة ميزة للخصم الفوري أو البطاقة الكلاسيكية للخصم الفوري مجانا، بالنسبة للعملاء الأقل من 16 عاما، يجر الإعفاء من مصاريف إصدار البطاقة المدفوعة مقدما، ضمن برنامج الشباب، وبالنسبة للعملاء من سن 16 عاما إلى 35 عاما، يجر فتح الحسابات مع إصدار بطاقة الخصم الفوري الممنوحة ضمن برنامج الشباب مجانا.

ولفت إلى أنه يمكن للعملاء من سن 21 إلى 35 عاما أيضا، الحصول على بطاقة ائتمانية يجر تحديد نوعها، وفقا للحد الائتماني الممنوح للعميل، والسياسة والشروط الائتمانية للبنك، أما بالنسبة للعملاء مستخدمي تطبيق محفظة بنك مصر الإلكترونية، يجر استرداد 20% من الحركة المالية الأولى، مع تطبيق الشروط المنظمة لذلك، مؤكدا حرصه خلال هذه الفعاليات، على التواجد خارج فروعه، والترويج لمنتجاته، تحت مظلة الشمول المالي، والوصول إلى المناطق النائية والمهمشة، التي تبعد عن المراكز الرئيسية، التي يقل فيها تواجد مقدمي الخدمات المالية المصرفية.

حملات دعم الشمول المالي

وأكد بنك مصر، حرصه على تعزيز جهود الدولة لتحقيق الشمول المالي، من خلال المشاركة في العديد من المبادرات والبروتوكولات التي من شأنها خدمة أفراد المجتمع، وخاصة تلك المبادرات التي يطلقها البنك المركزي، وعلى رأسها حملات دعم الشمول المالي التي تستهدف الوصول إلى أكبر عدد من المواطنين والوصول لكافة فئات المجتمع بغرض دمجهم في النظام المالي الرسمي، وكذلك دعم المرأة من خلال تقديم الخدمات المالية المتنوعة وتدعيم رواد الاعمال من أصحاب المشروعات المتناهية الصغر مما يساهم بشكل كبير في دعم الاقتصاد المصري ورفع مستوى معيشة الافراد.