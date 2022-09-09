تواصل البنوك بالقطاع المصرفي المصري، تقديم المزيد من الحلول الإدخارية لجميع الفئات العمرية، لتشجيع المواطنين على اتخاذ القرارات الصحيحة، بخصوص كيفية المحافظة على مدخراتهم المالية، من خلال البنوك، تحت حماية الدولة، دون اللجوء إلى طرق أخرى ينتج عنها تعرضهم للنصب، خاصة بعد انتشار ظاهرة المستريح.

وفى هذا السياق، ترصد «الوطن» من خلال التقرير التالي، في إطار خدماتها المستمرة المقدمة للمتابعين، المستندات والاجراءات التى يطلبها بنك مصر من عملائه، بخصوص الادخارات المالية، والطرق الخاصة بصرف العائد الخاص، وفق للشريحة المخصصة، بين عائد شهري أو سنوي، أو ربع سنوي.

ويعمل بنك مصر، فى جميع فروعه، على تسهيل كل الإجراءات الخاصة، لمساعدة عملاء البنك أو العملاء الجدد، على فتح حساب توفير، واختيار الشريحة المناسبة لصرف العائد المالي.

الأوراق المطلوبة لفتح حساب توفير في بنك مصر

- بطاقة الرقم القومي للاطلاع، على أن تكون سارية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي.

- يجب أن تتضمن البطاقة مهنة العميل.

- في حالة عدم احتواء البطاقة على مهنة العميل، يجب تقديم مفردات مرتب من مكان عمله.

- تقديم صورة من السجل التجاري، وذلك للفئات من أصحاب المهن الحرة.

مميزات حساب توفير بنك مصر

- يتيح حساب التوفير فى بنك مصر، الحق للعملاء، في تحديد موعد صرف العائد على المبلغ الادخاري، الذي يكون بين «شهري، أو كل 3 أشهر، أو 6 أشهر، أو سنوي».

- يتيح بنك مصر لعملائه، إمكانية الاستعلام عن حساباته، مجانا.

- يتيح بنك مصر إمكانية، تنفيذ كل المعاملات البنكية، من خلال تطبيق المحمول الخاصة، أو من خلال الإنترنت البنكي، مجانا.

- يتيح بنك مصر لعملائه من أصحاب حسابات التوفير، الحق في القيام بشراء شهادات ادخار البنك، على أن يقوم البنك بخصم القيمة من حسابك، وإضافة العائد المحدد سلفا للحساب تلقائياً في تاريخ الاستحقاق.

- يتيح بنك مصر، لعملائه من أصحاب حسابات التوفير، سداد قيمة أقساط التأمين.

- يتيح البنك للعملائه الحصول على بطاقات خصم فوري، وذلك على الحساب.

- يحق لهم الحصول على كل أنواع البطاقات الائتمانية، بضمان حساب التوفير.