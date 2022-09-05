تعرف على أعلى عائد لشهادات الادخار في بنك مصر 2022

يواصل بنك مصر، تقديم أعلى عائد لشهادات الادخار في بنك مصر 2022 للمواطنين والعملاء، إذ يهتم المواطنون بمتابعة الأوعية الادخارية في البنوك بهدف استثمار مدخراتهم والحصول على عائد مادي كبير ومضمون، ومن هذه الأوعية شهادات الادخار بمختلف أنواعها.

مجموعة متنوعة من شهادات الادخار

ويوفر بنك مصر مجموعة متنوعة من شهادات الادخار التي تلبي احتياجات ومتطلبات العملاء وتحقق لهم عائد مادي جيد.

وترصد «الوطن» من خلال هذا التقرير، تفاصيل أعلى عائد على شهادات بنك مصر من 5 شهادات يقدمها البنك لعملائه من المواطنين.

1- شهادة القمة

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 14%.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها وفقًا لقواعد الاسترداد الخاصة بالشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

2- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة خمس سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 5 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1200 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد الشهري 1000 جنيه ومضاعفاتها للشهادة ذات العائد السنوي.

- العائد على الشهادة: 10.5%.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهرياً/ سنوياً.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

3- شهادة الادخار ذات العائد الثابت لمدة سبع سنوات

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 7 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 750 جنيهًا ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 10.75%.

- معدل عائد ثابت طوال فترة الشهادة يصرف شهريًا.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

4- الشهادة الثلاثية ذات العائد المتغير الربع سنوي

- تصدر الشهادة للأفراد الطبيعيين فقط.

- مدة الشهادة: 3 سنوات.

- الحد الأدنى لشراء الشهادة: 1000 جنيه ومضاعفاتها.

- العائد على الشهادة: 11.50%.

- معدل عائد متغير يصرف كل 3 أشهر.

- يمكن استرداد قيمة الشهادة أو جزء منها بعد مرور 6 أشهر من تاريخ إصدار الشهادة.

- يمكن الاقتراض بضمان الشهادة.

5- شهادة أمان المصريين

- تصدر الشهادة للأفراد المصريين من سن 18 سنة حتى 59 سنة.

- مدة الشهادة: 3 سنوات

- تصدر الشهادة بفئة 500 جنيه ومضاعفاتها بحد أقصى 2500 جنيه في جميع البنوك المشاركة.

- العائد على الشهادة: 13%.

- يتمّ صرف العائد من خلال حساب العميل الحالي.

- لا يجوز الاقتراض بضمان هذه الشهادة.

- تمنح الشهادة وثيقة تامين على الحياة.