بنك مصر يتيح خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات المجمعة والحكومية

أعلن بنك مصر إتاحة خدمة المدفوعات المجمعة التي تتيح تحويل الأموال حتى 100 ألف مستفيد في عملية واحدة إلى أي حساب داخل بنك مصر أو أي حساب في بنك آخر داخل مصر، وإلى بطاقات بنك مصر المدفوعة مقدما للشركات وجميع بطاقات البنوك المحلية داخل مصر، مع إمكانية إنشاء حوالات بالرقم القومي للمستفيدين.

إعداد وتحميل ملف يحتوي على تفاصيل المدفوعات وبيانات المستفيدين

وأضاف البنك في بيان: «ذلك من خلال إعداد وتحميل ملف يحتوي على تفاصيل المدفوعات وبيانات المستفيدين من خلال منصة الإنترنت البنكي الخاصة بشركات العميل، فضلا عن إتاحة خدمة السداد الإلكتروني للمدفوعات الحكومية التي تتيح سداد المدفوعات الحكومية مثل ضريبة الدخل وضريبة القيمة المضافة وتغذية الحساب الجمركي والإقرار الجمركي والنافذة الموحدة وتأمينات الشركات، والاستعلام عن مستجدات الدفعات والتسويات المستحقة على شركتك للمصالح الحكومية قبل الدفع وطباعة إيصالات السداد بعد الدفع من خلال الإنترنت البنكي الخاص بشركات العميل على مدار الساعة وطوال أيام الأسبوع».

القرار بجانب الخدمات المتاحة على الإنترنت البنكي للشركات

وتابع: «هذا بجانب الخدمات المتاحة على الإنترنت البنكي للشركات مثل متابعة معاملات شركتك البنكية لحظة بلحظة- طلب دفتر شيكات – إيقاف شيكات – ربط ودائع والعديد من الخدمات الأخرى، ومنها التطبيق الهاتف الجديد للإنترنت البنكي بشكله وتجربته العصرية والمرنة، وأيضا تحت مظلة خدمات بنك مصر إكسبريس الإلكترونية، قرض المشروعات الصغيرة أونلاين - إكسبريس، ومرابحة المشروعات الصغيرة أونلاين - إكسبريس».