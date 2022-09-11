محافظ مطروح: بدء تركيب وصلات مشروع الصرف الصحي الجديد في حي الشروق

أعلن اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال اجتماع، اليوم الأحد، عن بدء أعمال تنفيذ الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي الجديد في حي الشروق بمنطقة الكيلو 7 أكبر أحياء مدينة مرسى مطروح.

جاء الاجتماع بحضور المهندس إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والمهندس أحمد نصر مدير الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح ورضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مطروح ولفيف من مديري الجهات التنفيذية بالمحافظة.

معاينة حي الشروق لتوصيل الصرف الصحي

وتوجه رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب و الصرف الصحي بمطروح رفقة المهندس أحمد نصر مدير جهاز الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بمطروح والمستشار الفني لرئيس شركة مياه مطروح ولفيف من مهندسي الشركة إلى منطقة الكيلو 7 وذلك لمعاينة الموقع لبدء الأعمال في الوصلات المنزلية لمشروع الصرف الصحي الجديد بالمنطقة، تمهيدا لتشغيل منظومة الصرف الصحي والانتهاء من اعمال البنية التحتية، يعقبها توصيل الغاز الطبيعي للمنازل والوحدات السكنية بالعمارات والصرف الصحي وأعمال الرصف في الحي.

15 يوما لتركيب وصلات الصرف بحي الشروق

وقال رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي في مطروح، في بيان، إنه تقرر نهو أعمال الوصلات المنزلية للصرف الصحي في خلال أسبوعين من تاريخ بدء الأعمال بحي الشروق.

تركيب الغاز الطبيعي بمطروح

وأكد محافظ مطروح على البدء في توصيل الغاز الطبيعي بمطروح للمناطق التي لم يدخل بها الخدمة عقب الانتهاء من وصلات الصرف الصحي للمنازل، وسيعقبها عمل طبقة أسفلتية على الطرق وإنهاء جميع المرافق بالأحياء وعلى رأسها حي الشروق.