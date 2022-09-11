رئيس برلمانية «الشعب الجمهوري» يشيد بنتائج جلسات الحوار الوطني

أشاد اللواء محمد صلاح أبوهميلة رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري بمجلس النواب، بمبادرة الحوار الوطني، الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال حفل إفطار الأسرة المصرية بشهر رمضان الماضي.

أبو هميلة: مبادرة الحوار الوطني ستفتح الأفق أمام كل القوى السياسية

قال أبو هميلة، في تصريحات لـ«الوطن»، إن الحوار الوطني سيفتح الأفق أمام كل القوى السياسية لتبادل الآراء ووجهات النظر حول جميع القضايا، التي تهم المجتمع المصري، ليقدم كل حزب برنامجه ومقترحاته، تجاه كل محور من محاور الحوار.

وأعرب أبوهميلة، عن تفاؤله بمجريات الحوار الوطني، التي أجراها مجلس أمناء الحوار خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن اللجان التي جرى تشكيلها من مجلس الأمناء، ستخرج بتوصيات موضوعية وقابلة للتنفيذ، خاصة أننا في مرحلة بناء الجمهورية الجديدة، التي تتطلب الرأي والرأي الآخر، من أجل توحيد الصف، وجمع شمل المجتمع المصري، تحت كلمة واحدة.

أبو هميلة يدعو الأحزاب المتشابهة بالاندماج

ودعا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري الأحزاب ذات التوجهات المتشابهة إلى الاندماج، لخلق فرصة تنافسية كبيرة، خاصة أن الأحزاب ذات التمثيل البرلماني لا يتجاوز عددها 13 حزبا.

واختتم رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري حديثه، مطالبا جموع الشعب المصري بالالتفاف حول القيادة السياسية، من أجل بناء معالم الجمهورية الجديدة على النحو الذي يليق بشعب مصر العظيم.