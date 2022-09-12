«القومي للبحوث» يعلن تفاصيل مشروعات مواجهة تغير المناخ.. لتوفير بيئة نظيفة

كشف الدكتور حمدي الغيطاني، عميد معهد البحوث الهندسية والطاقة الجديدة والمتجددة بالمركز القومي للبحوث، عن أهم الأبحاث والمشاريع التطبيقية التي يساهم بها المركز القومي للبحوث لمواجهة التغيرات المناخية وتعظيم الاستفادة من الطاقة الجديدة والمتجددة أبرزها تخليق وتوصيف المحفزات الكهربية لإنتاج الهيدروجين المستخدم في خلايا الوقود ودراسة جدوى لإنتاج سيارة كهربية تعمل بخلايا الوقود.

تطوير غشاء تبادل الأنيون منخفض التكلفة لإنتاج الهيدروجين

وأضاف «الغيطاني» في مؤتمر «دور المركز القومي للبحوث في مواجهة آثار التغيرات المناخية»، أن المركز أن الأبحاث والمشاريع التي أنتجها المركز تشمل تطوير غشاء تبادل الأنيون منخفض التكلفة لإنتاج الهيدروجين وتطوير مجمعات شمسية حرارية ذات انتقائية ضوئية عالية لتكوينات سطحية بقياس النانو للإنتاج على مستوى صناعي وتحضير قطب كهربائي مبتكر للتحليل الكهربي للمياه لإنتاج الهيدروجين بالطاقة الشمسية.

كما تشمل الأبحاث أيضاً تحضير وتوصيف سيراميك الميكا الزجاجي كمواد تخزين الهيدروجين بما يسهم في تطوير تقنيات توليد الهيدروجين وتخزينه بشكل إيجابي في تقليل تلوث الهواء وتوفير بيئة نظيفة ومشروع تطوير طبقات طلاء الألومينا النانوية الانتقائية الطيفية لتعظيم الاستفادة من التسخين الشمسي في أغراض تحلية المياه وتصميم وتصنيع نظام شمسي مبتكر يستخدم مائع يحتوى على مواد متناهية الصغر لأغراض تبريد وتحلية المياه.

إنتاج خلية شمسية قليلة التكلفة من أغشية صلبة

ومشروع تصميم وتقييم أداء نظام تحلية مياه شمسي بتقنية التقطير الغشائي وإنتاج وقود حيوي صديق للبيئة من الزيوت النباتية بديل للوقود الإحفوري وتقييم أداء ماكينات الديزل وانبعاثات الاحتراق باستخدام البيوديزل وكذلك خلطه مع أنواع الوقود البترولي المختلفة وإنتاج خلية شمسية من مواد عضوية وإنتاج خلية شمسية قليلة التكلفة من أغشية صلبة من السليكون النانومتري ومركبات الجرافين الكادميوم النانوية للخلايا الشمسية عالية الأداء.

وتشمل أيضاً مشروع طبقات متعددة فعالة وشفافة خالية من الأنديوم وتطبيقاتها فى الخلايا الشمسية وأكاسيد معدنية نانومترية لاستخدامها في الخلايا الشمسية الهجين وإنتاج الهيدروجين الحيوي من حمأة ومخلفات الصرف الصحي واستخدام طرق المعالجة الأولية لتحسين إنتاج الهيدروجين، كما تم استخدام المواد النانوية لزيادة إنتاج الغاز الحيوي من الهضم اللاهوائي لحمأة الصرف الصحي وإزالة الملوثات واستخدام خلايا الوقود الميكروبية لمعالجة مدافن الصرف الصحي وزيادة إنتاجية الطاقة الجديدة بمساعدة الطحالب الدقيقة.