كيف تحافظ على كفاءة عمل الخلايا الشمسية؟.. «الكهرباء» تجيب

كشفت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، بقطاع السادات التابع لشركة توزيع كهرباء البحيرة؛ عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أن هناك أشخاصًا لا يضعون في اعتبارهم ظاهرة تراكم الأوساخ والغبار على الألواح الشمسية رغم آثاره السلبية الكبيرة.

تراكم الغبار على الألواح الشمسية يؤثر على كفاءتها

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى أن تراكم الغبار والأتربة على الألواح الشمسية، من أهم العوامل التي تؤثر على كفاءة عمل الخلايا الشمسية، حيث يؤدي ذلك إلى تخفيض أداء الخلايا وإنتاجها للطاقة بنسبة تتراوح بين 20 و50%.

وقالت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، إنه في حال بقيت الألواح لمدة طويلة دون تنظيف، قد يؤدي ذلك إلى ظهور البقع الساخنة على اللوح وبالتالي تلف الخلايا، لافتًا إلى أن إنتاج الخلية التي يظهر عليها بقع ساخنة تضعف وتتحول الخلية إلى مقاومة كهربائية تستهلك الطاقة الكهربائية، بدلاً من أن تولدها وبالتالي ترتفع درجة حرارة الخلية مما يؤدي إلى تلف الخلية والغلاف الداعم المكون للوح الشمسي.

الحفاظ على ثبات الإنتاج من الطاقة الكهربائية قدر الإمكان

وأشارت هندسة كهرباء التحرير «بدر»، إلى إن العناية الدورية بنظافة الألواح والتأكد من عدم وجود أي شوائب تغطي أي قسم منها تضمن إستمرارية عملها لمدة أطول والحفاظ على ثبات الإنتاج من الطاقة الكهربائية قدر الإمكان، بالإضافة إلى الأمان من عدم احتراق الألواح بسبب تكون بقع ساخنة.