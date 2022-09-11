محافظ مطروح: تنفيذ شبكة طرق بين الأحياء للنهوض بالسياحة

أعلن اللواء خالد شعيب، محافظ مطروح، عن متابعة تنفيذ المشروعات ومد البنية التحتية بما يوفر مزيدا من الخدمات ويلبي احتياجات ومطالب المواطنين، وأن تنفيذ الأعمال يتم من خلال الخطط الاستثمارية للمحافظة ووفقا لمواردها والتوقيتات الزمنية سواء في قطاعات الطرق والكهرباء وغيرها، للنهوض بالأحياء وتنمية المناطق السكنية في مدينة مرسى مطروح ضمن خطة الدولة لضمان حياة كريمة للمواطنين في جميع المحافظات.

رصف شبكة طرق

وقال رضا جاب الله رئيس مدينة مرسي مطروح، اليوم الأحد، إن أعمال الخطة الاستثمارية 2021-2022 لمركز ومدينة مرسى مطروح تضمنت رصف طرق بالكيلو 9 بطول 1 كم، وطرق متفرعة من الكيلو 5 حتى الكيلو 7 بأطوال 2 كم، ورصف شارع المدرسة التجاري بالكيلو 4 بطول 1.5 كم، وشوارع فرعية من المدرسة التجاري موازٍ للكيلو 4 بطول 3 كم تشمل سطحية وإنشاء جديد.

رفع كفاءة طرق

وأضاف أنه جرى إنشاء ورفع كفاءة و رصف طرق المنطقة الريفية بطول 1.250 كم، ورصف بعلم الروم بجوار مسجد الغفران بطول 750م، وأخيرا رصف طرق بعزبة أبو خرطة بطول 1.5 كم، وكذلك رصف وعمل طبقة سطحية وإعادة الشيء لأصله بمسار شبكة التحول الرقمي وأرصفة وبلاط انترلوك وخرسانة عادية بمنطقة السنوسية البحرية وعمارات الليدو، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتطوير شوارع ك7 من مزلقان المرور وحتى مدرسة السادات ضمن عملية رصف ك 4 و7، ورصف، وعمل طبقة سطحية لمناطق العزبة السودانية والعسكر وزاهر جلال والسنوسية القبلية وعمارات ك 4 وبلدورات وأرصفة بالإضافة إلى رصف شارع الامام مالك بتكلفة إجمالية 161:3 مليون جنيه.