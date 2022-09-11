السجن 5 سنوات والعزل من الوظيفة لسائق وملاحظ بسبب تصادم قطار وجرار

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، بالسجن مع الشغل 5 سنوات، لكل من «ع.م.ع» مساعد سائق قطار و«ح.م.إ» ملاحظ تشغيل قطارات، وعزلهما لمدة 3 سنوات من عملهما بتهمة إتلاف مال عام، في واقعة تصادم جرار وقطار بمحطة مصر وسط الإسكندرية.

أصدر الحكم المستشار بليغ عبد العزيز عبد الله، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشار هشام السعودي السطوحي، والمستشار أمير مجدي منير، وأمين سر المحكمة إبراهيم غريب.

تفاصيل قضية تصادم قطار وجرار في الإسكندرية

تعود أحداث القضية رقم 632 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة العطارين عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، إخطارًا من شرطة السكة الحديد، يفيد وقوع تصادم بين قطار وجرار، مما أدى إلى إصابة عدد من الركاب بدائرة قسم العطارين.

تفاصيل التحقيقات

وتبين من التحقيقات أن المتهم الأول «ع.م.ع» والمعين مساعد سائق بمحطة قطارات الإسكندرية حصل على طقم تشغيل الجرار رقم 3219، وهو عبارة عن «يد العاكس ويد الرباط» من مكتب تسليم الأطقم رغم علمه بعدم وجود سائق.

خطأ المتهم الأول

وتوصلت التحقيقات أن المذكور صعد للجرار وركب يد العاكس في مكانها بكنترول القيادة وتحريك الجرار بمفرده، دون وجود السائق في الكابينة، مخالفا بذلك الفقرة رقم 13 من المادة رقم 111 من لائحة سلامة التشغيل، والتي تنص بعدم تحرك أي قاطرة، ما لم يوجد بها قائد ومساعد، وذلك دون انتظار لخلو السكة أمامه، ما تسبب في وقوع الحادث.

خطأ المتهم الثاني

وتبين أن المتهم الثاني «ح.م.إ» ملاحظ تشغيل السائقين بمحطة القطارات، وقع للسائق في سجل الحضور والانصراف الموجود في حوزته، رغم علمه بعدم وجوده في مكان عمله، وسمح للمتهم الأول باستلام أطقم تشغيل الجرارات لكل من الجرارين أرقام 2519 و3219 من العهدة الموجودة بحوزته، لإجراء المناورات المطلوبة رغم علمه بعدم وجود السائق.

أسفر الحادث عن إصابة عدد من ركاب القطار، وتلفيات في القطار والجرار، وبعرض الواقعة على النيابة العامة، قررت إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت حكمها المتقدم على المتهمين.