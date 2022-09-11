الرئيس الشيشاني ينتقد أداء القوات الروسية في أوكرانيا

قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، «سأضطر للاتصال مع بوتين، إذا لم يتم تدارك أخطاء الجيش الروسي في أوكرانيا»، وفقا لما ذكرت قناة «العربية» في نبأ عاجل نقلا عن صحيفة الجارديان البريطانية.

وانتقد قديروف، أداء القوات الروسية بعد الانسحاب من مناطق في شرق أوكرانيا، داعيا لتغيير خطط روسيا العسكرية في أوكرانيا، متحدثا عن قادة روس غير موالين لخطة بوتين في أوكرانيا.

قديروف: بوتين يجهل وضع قواته في الميدان بأوكرانيا

وأضاق الرئيس الشيشاني، أن بوتين قد لا يكون على علم بوضع قواته في الميدان بأوكرانيا، والكرملين قد يواجه تداعيات كبيرة لفقدانه أراضي أوكرانية.

وفتح الرئيس الشيشانى النار على أداء قادة روسيا للحرب في أوكرانيا، وهددهم بالرئيس الروسى، قائلا «أمر مخز» عدم نقل حقيقة الوضع الميداني في أوكرانيا.