«الوزراء»: التغيرات المناخية الأخطر على كوكب الأرض حاليا

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن تخصيص الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، يومان لتنفيذ جولة تفقدية في مدينة شرم الشيخ جاء لتفقد كل كبيرة وصغيرة متعلقة بالإجراءات التنظيمية لمؤتمر المناخ، والمزمع عقده في نوفمبر المقبل.

استضافة أكبر فعالية ينتظرها العالم

وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مع الإعلامية لبنى عسل، المذاع على فضائية «الحياة»، أن مصر مقبلة على استضافة أكبر وأهم فعالية ينتظرها العالم؛ لأنها تناقش قضية التغيرات المناخية، وهي الأخطر حاليا على كوكب الأرض.

خسائر بشرية ومادية كبيرة لكل الدول

وأوضح أن التغيرات المناخية تسبب ارتفاعات في درجات الحرارة، وموجات من الجفاف تضرب العديد من دول العالم، وفي المقابل هناك موجات أخرى لأمطار غزيرة ضربت دولا عدة، وفي كلتا الحالتين كان هناك خسائر بشرية ومادية كبيرة.

وأكد أن هناك العديد من الدول باتت تضع التغيرات المناخية في نطاق الأكثر أولوية وأهمية، وقديما عندما كان يجري الحديث عن التغيرات المناخية أخذ البعض هذا الأمر كنوع من الرفاهية، ولكنها حاليا لم تعد رفاهية، ولذا خصص رئيس مجلس الوزراء يومين كاملين لتفقد الأعمال الجارية بشرم الشيخ.

وأشار إلى أن مصر ليست حديثة العهد في استضافة مثل تلك الأحداث، ولكن المؤتمر يعد الحدث الأكبر الذي يشهده رؤوساء وملوك عدد من الدول الكبرى، ووجّه «مدبولي» بضرورة الانتهاء من الأشياء التنظيمية واللوجستية اعتبارا من نهاية هذا الشهر، ومع بداية أكتوبر تتم تجربة ما تم تنفيذه خلال الفترة الماضية لتفادي أي شيء مستجد خلال فعاليات المؤتمر.