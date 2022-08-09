نادر سعد: الدولة تدعم بقوة التصدير وتستهدف 40 مليار جنيه هذا العام

قال السفير نادر سعد، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حاليا، تركز في مختلف القطاعات من أجل الدعم لتصدير الإنتاج إلى الخارج، في ظل الأزمة الروسية الأوكرانية التي ضغطت على العملات الأجنبية، متابعا: «نحن الآن في أشد حاجة لدعم القطاع الصناعي، لأنه يصدر إلى الخارج ويوفر العملات الأجنبية ويوفر وظائف».

تحقيق مصر رقم غير مسبوق في صادرات العام الماضي

وأضاف «سعد» في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، على فضائية «الحياة» مساء اليوم، ويقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، أن العام الماضي حققت مصر رقم قياسي غير مسبوق من التصدير، وصل إلى 32 مليار دولار من الصادرات السلعية دون البترولية، وهذا إنجاز كبير وسط استهداف 40 مليار دولار هذا العام، مبينا أن القطاع الهندسي والطبي، يتصدر قائمة المواد المصدرة، وكذلك قطاع الزراعة، إذ تحقق قيمة كبيرة جدا في سلم الصادرات المصرية، نتيجة التوسع في الرقعة الزراعية مؤخرا، وتحسين نظم الري والثمار الناتجة.

توجيهات بترشيد الطاقة الفترة المقبلة

واجتمع اليوم المهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونظر في تطبيق التوقيت الصيفي، حيث تغلق المحال في الساعة 11 مساء وكذلك توجيه المولات التجارية التي تضم مولات تجارية بضبط درجات الحرارة التكييف على درجات حرارة 25 فأكثر وليس أقل من ذلك لترشيد استهلاك الطاقة موجها التعليمات بقطع الكهرباء عن الأماكن الحكومية.